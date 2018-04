WDR 4 Ausgehtipp: Komödie Düsseldorf zeigt "In andern Umständen"

Eine männliche Schwangerschaft?

Ein Mann ist schwanger. Natürlich ist das Quatsch, aber der Versicherungsangestellte wird in den Mutterschutz geschickt. Anordnung von oben, so etwas wird im Büro nicht hinterfragt. Zumal der Computer die Mutterschaft bestätigt. Das ist die Grundidee der spritzigen Komödie "In andern Umständen" von Alexander Alexy und Folker Bohnet, die gerade in der Komödie Düsseldorf läuft.

Vermisste Schauspieler

Rolf Berg (l.) und Petra Nadolny (r.) halten Stefan Gebelhoff auf Trab

Zu Beginn herrscht Chaos. Stefan Gebelhoff – Darsteller der männlichen Mutter – steht alleine auf der Bühne. Seine Kollegen Petra Nadolny, bekannt aus der Fernsehcomedy "Switch", und Rolf Berg seien noch nicht da. Da erheben sich zwei Gäste aus Sachsen, die sich gerade Düsseldorf anschauen und zu Hause in einer Laienspielschar mitspielen. Sie bieten sich an, um den Abend zu retten. Natürlich sind es die vermissten Darsteller, die im Lauf des Abends noch mehrfach ihre Rollen wechseln.