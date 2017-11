Nun steht "Charlys Tante" im Essener Theater im Rathaus auf dem Spielplan. Und zwar in einer aktualisierten Fassung.

Verkleidungskünste

Junge Paare brauchen heute keine Anstandsdame mehr. Sie können sich treffen, wann und wie sie wollen. Es sei denn, ein streng gläubiger türkischer Vater wacht über seine schönen Töchter. So geht die Komödie "Charlys Tante" im Essener Theater im Rathaus los. Um Papa in Sicherheit zu wiegen, verkleidet sich Hausmeister Babbs in die Tante einer der beiden jungen Liebhaber. Womit er nicht gerechnet hat: plötzlich zeigen mehrere Herren an ihm Interesse. Oder vielmehr an ihr. Denn Charlys Tante hat viel Geld.

Ein Stück Filmgeschichte

René Heinersdorff hat den alten Klassiker neu inszeniert

Regisseur und Autor René Heinersdorff hat den Klassiker aktualisiert. Das Originalstück hatte schon vor 125 Jahren Uraufführung. Damals war das Stück sehr gewagt, weil es die "normale" Welt der Geschlechter in Frage stellte. Es gab einige Verfilmungen. In Deutschland sind die mit Heinz Rühmann aus den Fünfzigern und mit Peter Alexander aus den Sechzigern die bekanntesten. Aber auch Oliver Hardy – in einem Stummfilm aus dem Jahr 1915 – und Willy Millowitsch spielten Charlys Tante.

Markus Majowski als Charlys Tante

Markus Majowski brilliert als Charlys Tante

In Essen spielt nun Markus Majowski diese Rolle mit viel Witz und Feingefühl. Er liefert nicht nur Klamauk, sondern spielt auch eine Liebesgeschichte. Um ihn herum hat René Heinersdorff ein prachtvolles Komödiantenensemble versammelt. Vor allem Francesco Russo als türkischer Vater ist aufbrausend und liebenswert. Virtuos verheddert er sich in der deutschen Sprache – und findet Charlys Tante überaus attraktiv.

Rasante und unterhaltsame Komödie

Die Bühne zeigt ein Gewächshaus, in dem sich zwei Studenten heimlich mit ihren Freundinnen treffen. Die Frauen sind ein cooles türkisches Schwesternpaar, die selbstbewusst und sexy ihre Liebhaber im Griff haben. Nur um den störrischen Vater zu besänftigen, brauchen sie Hilfe. Als die Scharade fast gelungen ist, trifft plötzlich Charlys richtige Tante ein und wundert sich, was gerade passiert. Und das ist längst nicht die letzten Wendung in dieser temporeichen Komödie. Die Aktualisierung ist gelungen. "Charlys Tante" ist in Essen keinesfalls nur nostalgischer Spaß, sondern eine tolle Komödie von heute, garniert mit schwungvoller türkischer Popmusik.