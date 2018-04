WDR 4 Ausgehtipp: Cirque Bouffon mit neuer Show "solvo"

Talentierte Artisten und ihre perfekten Bewegungen

Es sind wieder wunderbare Artisten im Zelt vor dem Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen versammelt. Ein stiller Jongleur tritt mit einer Menge Halskrausen auf, streift sie ab und jongliert mit ihnen, während er auf einer frei stehenden Leiter das Gleichgewicht hält. Clown Barto kann seinen Körper auf unglaubliche Weise verbiegen, und die beiden Akrobaten Laure und Stephane spielen mit den Geschlechterrollen. Erst zeigen sie perfekte Körperbeherrschung, wie man es im Zirkus kennt. Der kräftige Mann steht unten, sie turnt im Rock oben. Grandios ist der Moment, an dem sich nur die Köpfe berühren und sie über ihm in der Luft schwebt.

Klassisch trifft modern

Dann zieht sie ihm plötzlich die Klamotten runter, und Stéphane trägt Frauenkleider. Während Laure sich in Windeseile männlich ausstaffiert und die Machogesten kopiert, mit denen er zuvor das Publikum angemacht hat. Die Zuschauer jubeln, so entsteht aus einer klassische Zirkusnummer etwas Heutiges und Aktuelles. Die mal temperamentvolle und mal märchenhafte Musik wurde extra für die Show komponiert, Komponist Sergej ist als Bassist mit in der Manege. Wieder ist dem Cirque Bouffon aufregende, ungewöhnliche Zirkus-Unterhaltung gelungen.