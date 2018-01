Martin Schläpfer (58), Künstlerischer Direktor und Chefchoreograph des mehrfach ausgezeichneten Balletts am Rhein, bleibt seiner Kompanie weitere fünf Jahre verbunden. Schläpfer werde von 2019/20 an als Haus-Choreograph weiter mindestens eine Choreographie pro Spielzeit schaffen, teilte die Oper am Rhein am Donnerstag (04.01.2018) in Düsseldorf mit.

Auch Ballettdirektor Remus Sucheana hat verlängert

Mit Schläpfer habe auch Ballettdirektor Remus Sucheana seinen Vertrag bis Ende 2023/24 verlängert. Der 37-Jährige werde von 2019 an den künstlerischen Bereich komplett übernehmen und auch das Programm der Spielzeiten verantworten.