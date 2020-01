James Bond kam aus Wattenscheid. Zumindest sagt das die offizielle Biographie des erfundenen Superagenten. Nun muss Bond die Welt retten, weil der finstere Superschurke Dr. Wattenscheid eine Bombe zünden will. Das ist eine von vielen Geschichten, die der Dortmunder Geierabend 2020 erzählt, unter dem Titel "Mein Name ist Pott, RuhrPott".

James Bond und Schnöttentrop

Sandra Schmitz​​ und Franziska Mense-Moritz als diskutierende BVB-Fans

Wie immer liefern die Alternativ-Karnevalisten in der Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen einen wilden Mix aus Show, Sketchen und Kabarett. Ein Wutbürger wettert gegen die AfD , zwei weibliche BVB -Fans analysieren hinreißend bekloppt die Mentalität ihrer Männermannschaft – und im sauerländischen Schnöttentrop an der Schnötte kämpfen die Dorfbewohner um ihr Güllestübchen. So heißt die Kneipe des Ortes. Manche Gags sind derb und deftig, andere Szenen feinsinniger und hintergründig.

Ein neues Regieteam um Heinz-Peter Lengkeit hat den "Geierabend" optisch aufgepeppt. Es gibt nun einige Videos, viel Lichtatmosphäre – und wie immer eine tolle Band. Neben all den Parodien und Witzen geht auch das Herz auf, wenn in alten und neuen Hymnen das Ruhrgebiet besungen wird. Durch das Programm führt Martin Kaysh als "der Steiger" mit bissig-bösen Kommentaren zu allem, was im Ruhrgebiet gerade falsch läuft.

Geierabend-Präsident Roman Marczewski

Ein Höhepunkt ist sein Versuch, den "Geierabend" klimaneutral zu gestalten. Um den CO2 -Ausstoß des Publikums zu kompensieren, habe man Klimazertifikate gekauft, erzählt er. Nur leider reiche das nicht ganz. Deshalb muss ein Zuschauer nach Hause laufen, an sein Auto kommt eine Parkkralle. Was draußen vor der Zeche wirklich passiert und im Saal zu Heiterkeitsstürmen führt.

Der "Geierabend" verbindet bodenständigen Humor mit originellem Witz und mitreißenden Musiknummern. Ein Aushängeschild für das Ruhrgebiet.