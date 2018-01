Joachim Meyerhoff - Die Zweisamkeit der Einzelgänger

Die Handlung

Hanna heißt die Studentin an der Uni in Bielefeld, der junge Joachim Meyerhoff ist Schauspieler am Theater in Bielefeld. Er sieht sie nach einer Premierenfeier und ist sofort hin und weg, er verliebt sich. Nicht einfach nur so, sondern intensiv und lange. Ein ganzes Buch lang, fast vierhundert Seiten. Die Liebe bleibt, auch als er ans Theater Dortmund wechselt und sich in die Tänzerin Franka verknallt und die Bäckersfrau Ilse. Die beiden liebt er auch, aber nicht so sehr wie Hanna. Den Frauen- Dreierpack logistisch zu schultern, ist eine echte Herausforderung; im Gegensatz dazu ist das Leben als Schauspieler in Dortmund unglaublich lahm, er wünscht sich mehr Theater auf der Bühne, eine Revolution. Er versucht es in einem Ein-Personenstück als Ratte, scheitert genial, das Stück wird abgesetzt, weil niemand mehr kommt. Und die Beziehung mit Hanna geht auch langsam den Bach runter.

Die Bewertung

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Manchmal möchte ich bei einem Buch einfach nur sagen: Lesen Sie es. Bitte. Und nicht viel mehr. Nichts vom Inhalt erzählen, den handelnden Figuren, worum es geht, wie es ausgeht. So ein schnödes Sezieren, was passiert mit wem, warum und wo nimmt einer Geschichte ihren Zauber, ihren den Glanz, wird ihr nicht gerecht. So ein Buch ist das neue Buch von Joachim Meyerhoff. Es ist das vierte in einer Reihe, in der er über seine Kindheit, seine Familie, seine Anfänge als Schauspieler, sein Leben erzählt. Und wie er das macht, hat einen sehr eigenen Ton. Wie Meyerhoff sein Leben als erfolgloser Jungschauspieler beschreibt, ihm beim Leben und Lieben zusehen, das ist großes Kino. Natürlich hat das alles eine große Komik, einen feinen Witz, er hat ein geniales Timing beim Erzählen. Er ist einer, hat neulich ein Kritiker geschrieben, der schmerzliche Botschaften immer ein wenig überzuckert. Aber über alles legt sich immer wieder sehr fein ein Hauch von Melancholie, Trübnis, Schwermut. Jetzt habe ich doch viel erzählt über dieses Buch. Dabei hätten, glaube ich, zwei Worte wirklich genügt: Bitte lesen.

Der Autor

War als junger Schauspieler an den Theatern in Bielefeld und Dortmund engagiert. Ging nach Hamburg, ans Burgtheater in Wien. Etwa 25 Jahre nach seiner Zeit in Dortmund, also jetzt, im Jahr 2017 wurde Joachim Meyerhoff zum zweiten Mal zum Schauspieler des Jahres gewählt, er ist ein anerkannter Regisseur, ein gefeierter Bestseller-Autor.

Joachim Meyerhoff

Die Zweisamkeit der Einzelgänger

ISBN: 978-3462049442

Verlag: KiWi

24 Euro