Schreibtisch-Ermittler mit Vergangenheit

1934 lässt der amerikanische Autor Rex Stout seine Figur Nero Wolfe zum ersten Mal ermitteln. Und das geschieht eigentlich immer auf die gleiche Weise: von seinem Schreibtisch aus in einem Backsteinhaus in der 35. Straße in New York. Den Kontakt zur Außenwelt hält er durch Archie Goodwin, seines Zeichens Sekretär, Laufbursche und Mädchen für alles.

Alle Nero-Wolfe Fälle sind aus der Sicht von Archie Goodwin als Ich-Erzähler geschrieben. "Zu viele Köche" erschien im Jahr 1938 und wurde in den 60er Jahren mit Joachim Fuchsberger als Archie Goodwin verfilmt.

Messermord unter Meisterköchen

Darin begibt sich der Ermittler und Feinschmecker Nero Wolfe aus seinem Haus und reist in ein schickes Hotel, denn er ist der Ehrengast einer Tagung der 15 besten Meisterköche. Doch wie der Titel des Romans schon andeutet, verderben zu viele Köche den Brei bzw. führen zu Mord und Totschlag. Als einer der Köche mit einem Tranchiermesser im Rücken aufgefunden wird, beginnt Wolfe zu ermitteln. Und als Honorar verlangt er dieses Mal kein Geld, sondern ein geheimes Würstchen-Rezept.

Neuauflage eines Klassikers

Die Nero-Wolfe-Romane von Rex Stout leben vor allem von ihren pointierten Dialogen und der exzentrischen, aber immer genialen Hauptfigur. Und da die meisten der Nero-Wolfe-Romane in Deutschland nur noch über Antiquariate zu bekommen sind, ist es besonders schön, dass jetzt einige der Romane wieder aufgelegt werden. Denn Nero-Wolfe-Romane sind immer ein intelligenter und entspannter Krimilesegenuss.