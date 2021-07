Poesie als Zufluchtsort

"Die Poesie ist in einem sehr profanen, aber auch sehr präzisen Sinn mit der Religion verbunden: Wir Leser von Gedichten haben in der Regel auf dem Nachttisch unsere Ausgabe von Emily Dickinson, Paul Celan oder Gonzalo Millán liegen so wie andere die Bibel."

In Chile hat Dichtung nicht nur eine quasi-religiöse, sondern auch eine nationale Bedeutung, lernen wir aus Alejandro Zambras neuem Roman. Wie der Autor selbst als junger Mann begreifen auch einige seiner Figuren im Buch die Dichtung als Zufluchtsort.

"Fast ein Vater" ist ein berührender und komischer Roman über die Dichtung, aber auch über das Vatersein und die Liebe. Anfang der 90er Jahre in Santiago de Chile verlieben sich die beiden Jugendlichen Gonzalo und Carla ineinander. Da der erste Sex nur wenige Sekunden dauert, setzt Gonzalo auf die Macht der Poesie und liest seiner Freundin im Stundenhotel eigene Sonette vor:

"Sie hielt ihn für schön, und es wäre fabelhaft gewesen, wenn ihr auch seine Gedichte gefallen hätten, die sie dennoch respektvoll und mit einem Lächeln anhörte, das heiter und entspannt sein sollte, aber eher von Melancholie zeugte. Als Gonzalo mit dem fünften Sonett anfing, schwoll ein Stöhnen aus dem Nebenzimmer an, von dem sie nur eine dünne Wand trennte."

Diese von Situationskomik getragene Szene ist nur einer von vielen großartigen Momenten im Roman, den Susanne Lange bestechend übersetzt hat.

Aufwachsen ohne Vaterfigur

Es kommt zum Bruch zwischen Gonzalo und Carla. Als sie Jahre später wieder zueinander finden, hat sie schon einen Sohn, Vicente. Gonzalo wird für Vicente – daher der Titel der deutschsprachigen Ausgabe – "Fast ein Vater". Dann aber trennen sich Carla und Gonzalo erneut; denn er verschwindet nach New York, nachdem er seinen ersten und einzigen Gedichtband veröffentlicht hat.

Der Stiefvater verschwunden, der leibliche Vater zu egozentrisch – in Vicente entsteht eine Leerstelle. Die versucht er später zu füllen, indem er Verse schreibt, in der Hoffnung, in der Lyrik ein Zuhause zu finden. In Alejandro Zambras Familie war niemand Dichter oder besonders belesen. Aber seine Großmutter mütterlicherseits hat ihn und sein Schreiben stark geprägt:

"Vor allem hat sie uns vom Erdbeben erzählt, bei dem fast ihre gesamte Familie und fast alle ihre Bekannten gestorben waren. Sie hat uns diese traurige Geschichte erzählt, aber auch sehr komische Geschichten über diese toten Menschen. Das Komische und das Traurige waren miteinander vermischt. Mein literarischer Tonfall kommt daher: dass es schwer zu sagen ist, ob eine Geschichte traurig oder komisch ist."

Zambras Liebe für seine Figuren

In "Fast ein Vater" erweist sich Alejandro Zambra genau in diesem Sinne als ein Meister darin, in der Komik etwas Tragisches zu entdecken und in der Tragik etwas Komisches. Selbst einen verantwortungslosen Schürzenjäger, der Frauen notorisch schwängert und sie dann mit ihren Kindern allein lässt, vermag der Autor in einem durchaus komischen Licht erscheinen zu lassen, sodass schließlich etwas Versöhnliches über all dem schwebt. Denn Zambras Blick zeugt von der Liebe für alle seine Figuren.

Dass man bei der Lektüre immer mal wieder "Weltliteratur!" ausrufen möchte, hängt auch damit zusammen, dass es in diesem atemberaubend gut geschriebenen Roman nur so von wunderbar skurrilen Einfällen wimmelt: vom Jungen, der süchtig nach Katzenfutter ist, über den Arzt, der Gonzalo empfiehlt, beim Sex an seine Oma zu denken, um den Höhepunkt hinauszuzögern, bis zum Dichter, der mehrfach Münzen aus dem Fenster wirft, damit der Mann mit dem Leierkasten vor dem Haus endlich Ruhe gibt.

Schwierige Interviews

Die New Yorker Journalistin Pru, die in Chile für einen Artikel über die dortige Poesie recherchiert, wirkt leider etwas blutleer im Vergleich zu den anderen Hauptfiguren. Sehr amüsant ist aber die Szene, in der Pru den 99 Jahre alten kauzigen Dichter Nicanor Parra interviewt, der auch in Wirklichkeit Journalisten spielerisch zur Verzweiflung gebracht hat:

"Als die Musik aufhört, fragt Pru den Dichter, ob sie das Gespräch aufzeichnen dürfe.

'Natürlich nicht!'

'Mir wurde gesagt, ich darf nicht aufnehmen, aber Fragen kostet nichts.'

'Das heißt, aufnehmen können Sie, aber nur, wenn ich es nicht merke.'

'Das heißt, ich kann Sie nicht aufnehmen.'

'Sie können mich aufnehmen, aber heimlich. Sagt ihnen Auden etwas?'

'Der Dichter ? W. H. Auden ?' Pru steckt die Hand in die Hosentasche und schaltet die Aufnahme ein."

Keine Zweifel an der Macht der Lyrik

Insgesamt hat Alejandro Zambra einen grandiosen Roman geschrieben, der keinen Zweifel an der Wirkkraft von Dichtung lässt. Da verwundert es nicht, dass der Autor schon selbst versucht hat, mit einem eigenen Gedicht eine Frau zu erobern:

"Ja, natürlich. Allerdings war mein Glaube an die Kraft der Dichtung nicht so stark ausgeprägt wie bei Pablo Neruda. Ich war auch schüchterner als meine Figur Gonzalo. Und trotzdem hatte ich mich mit dem Virus der Dichtung infiziert. Allerdings konnte ich schon immer viel besser Geschichten erzählen als Gedichte schreiben."

In "Fast ein Vater" erweist sich der Autor einmal mehr als begnadeter Geschichtenerzähler.