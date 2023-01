"Die weißen Jahre" von Wolf Wondratschek

Der Autor, dessen gesammelte Reportagen und Stories es zu besprechen gilt, hält nicht viel von "Zweitverwertern". So bezeichnet Wolf Wondratschek Literaturkritiker und andere Leute, die die Arbeit von Schriftstellern einordnen und bewerten. Lassen wir ihn also erst einmal selbst zu Wort kommen. Sein Buch "Die weißen Jahre" charakterisiert Wondratschek in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" folgendermaßen:

"Erinnerungen an Leute wie John Huston, Malcolm Lowry und Nelson Algren. An Rainer Werner Fassbinder. Schöne Jahre. Ich war auf Reisen, trieb mich 'rum, unbekannte Kontinente, nie gesehene Landschaften, Menschen, alle Exemplare von Menschen. Und ich war, bei allem, was ich tat: Anfänger."

Es wäre ein Leichtes, sich bei der Lektüre von Wondratschek über dessen vielfach als Angeberei kritisierte Posen zu mokieren. Doch was, wenn gar nichts dahinter steckte, wenn zum Beispiel der 1983 geschriebene, auf dem Buchrücken abgedruckte Text einfach nur korrekt wiedergäbe, wie es eben gewesen ist?

"Und ich, guter Gott, ich hatte nun die Wahl, entweder mit John Huston zu pokern oder mit Jack Nicholson zu kiffen. Dass ich mich überhaupt entscheiden konnte, wundert mich noch heute."

Wondratschek hat über viele Jahre den draufgängerischen Auftritt gesucht. Das mag man beneiden oder verachten. Wichtiger ist, dass dieser Autor stets ein präziser und einfühlsamer Beobachter seiner Zeit war. Er arbeitete diszipliniert an der Sprache – und das macht seine Reportagen bis heute lesenswert, über ihren tagesaktuellen Anlass hinaus.

"Die Sache machte Spaß. Ich hatte mich nach der Lektüre seiner Biografie entschlossen, die Spuren zu finden, die der britische Schriftsteller Malcolm Lowry, noch keine dreißig und ein, wie er das selbst nannte, ‚voll ausgebildeter Trinker‘, dort hinterlassen hat. Das Ergebnis ist die Reportage MALCOLM LOWRY IN MEXICO."

Weder muss man jeden einzelnen seiner Texte goutieren noch seinen Ansichten zustimmen. Eines ist jedoch klar: Wondratscheks Reportagen und Geschichten sind im besten Sinne welthaltig. Und sie sind genau. Hier versteht sich einer auf seine Sache, nämlich die Welt zur Sprache zu bringen. So korrespondiert, um nur ein Beispiel zu nennen, mit Wondratscheks Interesse an der Musik ein untrüglicher Sinn für den Rhythmus der Sprache.

"Ein erster Liebeskummer und die unendliche Geschichte einer Ehe werden Sohn und Vater – Mutter ist auf der Chorprobe – in die Lage versetzen, sich leicht darüber verständigen zu können, daß wer liebt, leidet – und daß Musik, ob Blues oder Chopin, mehr davon weiß als andere Künste. In der Sprache der Schriftsteller lebt diese These fort in der Behauptung, daß Verlierer die bessere Story abgeben."

Die Stärke von Wondratscheks Prosa zeigt sich sich im Detail. Wenn er Menschen charakterisiert, Situationen skizziert oder ganz einfach die Freuden des Lebens vergegenwärtigt. Man bekommt beim Lesen sofort Lust, spontan irgendwohin aufzubrechen, in eine Bar zu gehen oder wenigstens einen richtig guten Espresso zu sich zu nehmen:

"Es ist mit allem Kostbaren so. Es ist selten, schwer aufzutreiben, und die Leute, die was davon verstehen, sterben aus. Ich rede nicht von einem Kleid von Dior oder einem Gemälde van Goghs (…) Ich rede von einem echten italienischen Espresso, dem Original, dem ristretto."

Wondratscheks Reportagen und Stories lohnen also die Lektüre. Enttäuschend ist jedoch, dass diese Ausgabe keine Hinweise auf die Erstveröffentlichungsorte der darin versammelten Texte enthält. Gerade die Gattung Reportage hätte die geringfügige Mühe eines editorischen Anhangs mehr als gerechtfertigt. Und dass dieser wichtige Band als lieblos-pappige Broschur herauskommt, trübt die Freude umso mehr. Ullstein hat mit Wondratscheks Werkausgabe Mut bewiesen. Ein wenig mehr verlegerischer Aufwand würde allerdings nicht schaden.