Eine Romanfigur mit realem Vorbild

"Wir kamen beide zur selben Zeit nach Berlin, ich aus einem idyllischen Winzerstädtchen in der Südpfalz, Nastja aus der Hauptstadt der damals bankrotten Ukraine. Es war der dritte Sommer nach dem Mauerfall."

Wie in allen ihren Büchern bringt sich Natascha Wodin auch in ihrem neuen Roman selbst mit ihrer eigenen Biografie in die Geschichte ein. Die Schauspielerin Martina Gedeck leiht ihr in diesem Hörbuch ihre Stimme. Mit ihrer unverhüllt autobiografischen Erzählweise signalisiert die Autorin: Nastja ist keine rein fiktive Romanfigur, sondern hat ein reales Vorbild. Kennengelernt hat Wodin sie, weil sie nach ihrem Umzug nach Berlin jemanden suchte, der ihr beim Auspacken und Putzen half.

"Sie stellte sich als Nastja aus Kiew vor, überglücklich, dass sie mit mir Russisch sprechen konnte. Am Anfang drang es mir gar nicht ins Bewusstsein, dass sie nach meiner Mutter die erste Ukrainerin war, mit der ich es in Deutschland zu tun hatte."

Eine von vielen illegalen Existenzen

Die Erzählerin entwickelt eine besondere Nähe zu Nastja, die mit einem Touristenvisum aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist, weil sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in dem wirtschaftlichen Chaos der sich rasant entwickelnden Oligarchie in der ehemaligen Teilrepublik der UdSSR nicht mehr überleben konnte. In ihrer Heimat war sie Bauingenieurin – in Berlin hastet sie nun von Putzstelle zu Putzstelle und rutscht nach dem Ablauf ihres Visums geradewegs in die Illegalität.

"Als Schläferin auf dem Sofa ihrer Schwester war sie eingegangen in die unergründliche Dunkelziffer der Sans-Papiers im Wildwuchs der neuen deutschen Ost-West-Stadt."

Natascha Wodin verleiht mit Nastja einer dieser vielen illegalen Existenzen "ohne Papiere" ein Gesicht. Die Autorin sieht in ihr:

"Eine der neuen Displaced Persons, die heute wieder zu Millionen über den Erdball irren."

Lähmung und dumpfe Trauer

Natascha Wodin gehörte Ende des Zweiten Weltkriegs zu den Displaced Persons, als Tochter ehemaliger NS-Zwangsarbeiter wuchs sie in einer Barackensiedlung auf. Sie kennt die Lähmung und die dumpfe Trauer, die soziale Degradierung und Entwurzelung hervorrufen. Sensibel erfasst sie in ihrem Roman das Lebensgefühl ihrer Hauptfigur Nastja und zeichnet dabei mit wenigen prägnanten Strichen eine dichte Milieustudie der osteuropäischen Migrantennetzwerke im wiedervereinigten Berlin der 1990er Jahre.

Auf der Suche nach Menschlichkeit

Die Schauspielerin Martina Gedeck verleiht Wodins Erzählung eine besondere Intensität, weil sie genau das richtige Maß findet zwischen Einfühlung und wohltuender Sachlichkeit, mit der sie den Schreibstil der Autorin sehr gut erfasst.

In knapper, verdichteter Form schildert Natascha Wodin Nastjas gesamten Lebensweg: 1942 geboren und in einer Kleinstadt im Westen der Ukraine aufgewachsen, in der viele Juden lebten, bis die Nationalsozialisten ein Konzentrationslager errichteten. Schlaglichtartig beleuchtet Natascha Wodin somit auch den Holocaust in der Ukraine, Massaker, die nicht im breiten Geschichtsbewusstsein verankert sind und in der Sowjetunion verdrängt und nivelliert wurden.

"Über die unbefestigten, matschigen Straßen fuhren geschlossene Lastwagen, mobile Gaskammern. Unter dem Vorwand der Evakuierung wurden Juden eingesammelt und hinter der Stadt im Inneren des Wagens, in den sie gestiegen waren, mit Auspuffgas erstickt."

Bei aller Grausamkeit, die Natascha Wodin in den Blick nimmt, bleibt ihre Schilderung differenziert, ist die Autorin immer auf der Suche nach Menschlichkeit.

"Als die Rote Armee zurückkehrte, entdeckte Nastjas Mutter einen deutschen Soldaten, der sich in den Johannisbeersträuchern im Garten versteckt hatte: einen etwa sechzehnjährigen Jungen, ein Kind in Uniform, das am ganzen Körper zitterte und weinte vor Angst. Sie brachte es nicht übers Herz, ihn an die Rote Armee auszuliefern, ihr Mitleid hätte sie das Leben kosten können, sie gewährte einem Kriegsfeind Unterschlupf."

Miniaturhaften Szenen von individuellen Schicksalen

In einer betont kunstlosen, nüchternen Sprache skizziert Natascha Wodin eine Reihe individueller Schicksale. Dazu gehört die Geschichte von Nastjas älterer Schwester, die als 16-Jährige wie Natascha Wodins Mutter von den Nationalsozialisten als Zwangsarbeiterin nach Deutschland deportiert und nach ihrer Rückkehr in der Sowjetunion als Nazi-Kollaborateurin geächtet wurde.

Im Spiegel der Lebensgeschichten, die Nastjas Biografie kreuzen, blickt Natascha Wodin aber nicht nur auf die nationalsozialistischen Verbrechen. Wie in einem Zeitraffer lässt sie auch den stalinistischen Terror, die sowjetische Diktatur und den Zusammenbruch des Sozialismus Revue passieren. Sie tut das in miniaturhaften Szenen und mit einer kühlen drastischen Genauigkeit, für die Martina Gedeck in ihrer Lesung genau den richtigen Tonfall trifft.