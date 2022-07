"Wir, die Überlebenden" von Tash Aw

Die Geschichte eines Mörders - der eigentlich ein Opfer ist

Ah Hock will eigentlich ein ruhiges, sicheres Leben, abseits der großen Städte von Malaysia. Seit 10 Jahren ist er auf einer Fischfarm. Er hat es zum Vorarbeiter geschafft, wird "Boss" genannt. Doch dann taucht Keong auf, ein Freund aus seiner Kindheit. Als Ah Hock ihm das erste Mal begegnet, prügelt Keong gerade brutal auf einen anderen Jungen ein.

"Ich blieb eine Zeitlang an der Tür stehen und sah zu, bis Keong mit dem Jungen fertig war. Ich versuchte nicht, dem Opfer zu Hilfe zu kommen oder sonst wie einzugreifen. So ging es nun mal zu in der Welt, zumindest in unserer Welt; ... Was aus Gewalt entsteht, endet in Gewalt."

Denn so wie Keong ein anderes Kind verprügelt, wird Jahre später auch Ah Hock auf einen Menschen losgehen: Mit einem Ast erschlägt er einen Mann, kommt für Jahre ins Gefängnis. Eine Soziologin möchte über seine Geschichte ihre Dissertation schreiben. Sie führt lange Interviews mit ihm und die Abschriften ihrer Gespräche sind nun das Buch, das wir lesen. Ein Erzählkniff von Autor Tash Aw. Denn so erklärt sich, warum der einfache Arbeiter Ah Hock in seiner Ich-Erzählung über eine so geschliffene, pointierte Sprache verfügt.

Etwa wenn er im sarkastischen Ton vom Menschenschmuggel nach Malaysia berichtet, den bestechliche Zollbeamte erst ermöglichen.

"Vielleicht wollen sie gar nicht wissen, was wirklich befördert wird, vielleicht haben sie Angst, einen Haufen Leichen zu entdecken, Kinder, die in den winzigen Hohlräumen unter einem Stapel von Käfigen mit kreischenden Hühnern erstickt sind. Dass man diese Arbeit macht, heißt noch lange nicht, dass man keine Gefühle hat. Aber mit ein bisschen Bargeld in der Tasche fällt es einem leichter, die Augen zu verschließen."

Erinnert an den Roman "Der weiße Tiger"

Tash Aws Roman ist die Geschichte eines Täters - der eigentlich ein Opfer ist. Ein bisschen erinnert das Buch vielleicht an den Roman "Der weiße Tiger" des indischen Booker-Prize-Winners Aravind Adiga, der im vergangenen Jahr verfilmt worden ist. Denn wie Adiga für Indien, so interessiert sich auch der aus Malaysia kommende Tash Aw vor allem für das Land seines Romanhelden: für die strukturelle Gewalt in dieser Gesellschaft, auch die Gefühlskälte und Pragmatik in der Unterschicht. So werden die illegalen Arbeitsmigranten einfach nur als "Lieferung" bezeichnet. Sie werden ausgebeutet und in Lagern untergebracht, in denen die Cholera wütet. Arbeiter, deren Körper, die Anstrengungen niemals vergessen können.

"Unser Körper, jede Faser, jeder Muskel bis hin zum kleinsten Nerv, erinnert sich an das, was unser Bewusstsein längst vergessen hat. ... Jemand gibt Anweisungen, und du gehorchst. Der Körper führt aus, was du ihm befiehlst. Du bewegst dich schnell und instinktiv, fast rücksichtslos. Rücksichtslos, weil du dich in einer Schlacht befindest - um die Arbeit zu Ende zu bringen, bevor sie dich erledigt."

Erzählt auch über die globale Erderwärmung und deren Auswirkungen

Solche Passagen könnten auch in europäischen Romanen über die Arbeiterklasse stehen, den Büchern der französischen Autoren Edouard Louis oder Didier Eribon. Trotzdem vergisst man beim Lesen in keinem Moment, dass wir uns hier in Asien befinden. Tash Aw erzählt eindringlich wie die globale Erderwärmung in Malaysia zu Springfluten führt, die die Existenzen der Fischer vernichten. Wie die Meere und Flüsse im Zuge der Industrialisierung vergiftet werden, etwa durch die Palmöl-Produktion. Zudem ist Malaysia für Staaten wie Nepal, Myanmar, Bangladesch und Indien das wichtigste Zielland für Arbeitsmigration. Auch der Romanheld stammt aus einer Einwanderer-Familie.

Allerdings kommt sie aus China und rangiert damit noch etwas höher in der harten Hierarchie der Ethnien. Nirgendwo, so scheint es, ist der Rassismus brutaler als im Prekariat. All das vermittelt Tash Aws fantastischer, sozialpsychologischer Roman. Und mit seinem empathischen und präzisen Blick auf die Realität der Unterprivilegierten gelingt ihm, was seine Hauptfigur einmal über sein Gespräch mit der Soziologin formuliert.

"Ich wollte, dass sie diesen Schmerz mit mir teilte, dass er in ihre Welt eindrang, ihre saubere, glückliche Welt."