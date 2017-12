"Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" von Axel Hacke

Axel Hacke kennen wir ja eher als eine Art feinsinnigen Humoristen, aber nun ist ihm der Humor anscheinend ein wenig vergangen. Und doch: Er bleibt feinsinnig bei dem schwierigen Thema Anstand. Es scheint, in einer Welt der Beschimpfungen, Hassprediger, twitternden Präsidenten bleibt das, was man Anstand nennt, auf der Strecke. Der Ton ist rau, die Beleidigungen im Netz schwellen an zum Shitstorm – was kann man dagegen tun, wie damit umgehen?

Ein elegantes kleines Buch, das im Grunde in jedem Haushalt unter dem Baum liegen sollte…