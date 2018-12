"1913 – was ich unbedingt noch erzählen wollte" von Florian Illies

Vor sechs Jahren hat Florian Illies ein umwerfend unterhaltendes Buch über das Jahr 1913 vorgelegt, das Jahr vor dem ersten Weltkrieg, als in Europa überall Veränderungen spürbar waren – Kunst, Architektur, Literatur, Musik – alles brodelte und die Liebesaffären auch – es war ein kenntnisreiches Buch voller Klatsch, Tratsch und Information. Und weil es so viel über dieses Jahr zu erzählen gibt, hat er jetzt noch mal nachgelegt: 1913 Band 2, wieder großartig, was für ein Jahr! Was für ein Buch!