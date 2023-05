"Stories" von Joy Williams

Die Story ist so etwas wie die Paradegattung der nordamerikanischen Literatur. Raymond Carver, Carson McCullers, Richard Yates oder die Nobelpreisträgerin Alice Munro – diese vier Namen mögen stellvertretend für eine ganze Riege hochklassiger Autorinnen und Autoren stehen, in deren Schaffen die mehr oder weniger kurze Erzählung dominiert. Auch die fast achtzigjährige Joy Williams hat neben fünf Romanen fünf Bände mit Stories vorgelegt und ihre literarische Klasse zeigt sich schon an den Eingangssätzen ihrer Geschichten.

"Jones, der Prediger, hat sein Leben lang geliebt. Er staunt selbst darüber, denn soweit er es beurteilen kann, hat es nie jemandem genützt, auch wenn es gewürdigt wurde, was selten der Fall war."

So beginnt die erste Erzählung dieses Bandes, die den Titel "Liebe" trägt und – wir ahnen es – von einer eher unglücklichen Beziehung handelt. Die Frau des Geistlichen ist schwer krebskrank und wird sterben, die Tochter ist abgehauen und hat ihre kleine Tochter dagelassen, um die sich der Prediger auch noch kümmern muss. Es ist eine ziemlich traurige Geschichte, und doch endet sie mit einem zarten Hoffnungsschimmer. Die todkranke Frau kommt noch einmal, ein letztes Mal, aus dem Krankenhaus nach Hause:

"Jones hat alles sorgfältig für die Heimkehr seiner Frau vorbereitet. Das Haus ist sauber und ordentlich. Seit Tagen hat er sich auf einen Teil des Hauses beschränkt, damit möglichst wenig Unordnung entsteht. Jones hilft seiner Frau die Stufen zur Tür hinauf. Zusammen betreten sie die strahlenden Räume."

Auch das namenlos bleibende Mädchen in der Geschichte "Der Geliebte" ist in Sachen Liebe nicht gerade vom Glück gesegnet:

"Das Mädchen ist fünfundzwanzig. Ihre Scheidung liegt nicht lange zurück, aber sie kann sich nicht an den Mann erinnern, mit dem sie verheiratet war. Vermutlich war er nett. Das jedenfalls wird sie dem Kind erzählen."

Vier kurze Eingangssätze, und die Gefühlslage der Story ist abgesteckt. Das Mädchen möchte unbedingt verliebt sein, aber am Ende ist es allein mit dem Kind, hört die ganze Nacht Radio und verehrt wenigstens den Moderator, der in einer Sendung Antworten auf alle Fragen des Lebens gibt.

"Das Glück in glücksfernen Zeiten" hieß einmal ein Buch von Wilhelm Genazino, und der Titel könnte auch über den Stories von Joy Williams stehen. Ihre Protagonistinnen – meist sind es Frauen ganz unterschiedlichen Alters – eint der Wille zum Glück, auch wenn die Welt irgendwie nicht danach ist.

So wie bei Lucy und Dwight. Er kommt eines Tages ganz stolz mit einem glänzenden alten Ford Thunderbird nach Hause, doch schon bald zeigt sich, dass unter dem Lack der Rost sein Werk verrichtet. Um das Idyll nicht kaputt zu machen, kommen sie auf die herrliche Idee, den Thunderbird ins Wohnzimmer zu stellen: Dort sitzen sie fortan im rostenden Wagen und unterhalten sich und tun so, als seien sie ein verliebtes Paar in einem verdammt coolen Auto.

Die dreizehn Geschichten dieses Auswahlbands – die älteste stammt von 1972, die jüngste aus dem Jahr 2014 – zeigen das ganze Spektrum dieser hierzulande viel zu lange übersehenen Autorin: Es reicht vom eher klassischen psychologischen Realismus über kafkaesk anmutende Erzählungen wie die Geschichte "Besuchsrecht" bis zu fantastisch-surrealen Texten, in denen – wie in der Story mit dem Titel "Kongress" – eine aus Hirschhufen gefertigte Lampe menschliche Züge entwickelt. Das Irrationale, Abgründige, Unerklärliche ist in diesen Stories nie weit entfernt, aber es wirkt zugleich so, als sei es eigentlich das Normalste der Welt.

So wie in der großartigen Geschichte mit dem Titel "Barmherzigkeit", in der eine Frau sogar ihren Mann unterwegs stehen lässt, um einer Familie zu helfen, die kein Geld mehr für Benzin hat. Die Frau gerät immer stärker in den Bann dieser fremden Menschen, ihr eigenes Verhalten wird ihr allmählich suspekt, aber sie kann nichts dagegen machen. Irgendwann erklärt ihr eines der fremden Kinder, wie es sich Gott vorstellt:

"Ich stelle mir Gott als Zauberer vor. (…) Einen reichen Zauberer, der ganz viele Schafe hat, und die hypnotisiert er, damit er nicht für Schäfer oder Zäune bezahlen muss, um sie am Weglaufen zu hindern. Die Schafe wissen, dass der Zauberer sie irgendwann tötet, weil er ihr Fleisch und ihr Fell haben will."

Bret Easton Ellis, selbst kein Kind von literarischer Traurigkeit, hat einmal davon gesprochen, ihm fehle der Mut, diese Geschichten ein zweites Mal zu lesen, und in der Tat: Man sollte sie mit Bedacht konsumieren und sich mit Vorsicht einlassen auf diese dunkle, geheimnisvolle Welt der Joy Williams, die tatsächlich hypnotische Wirkung hat. Schön, dass wir sie jetzt auch in den sagenhaft guten Übersetzungen von Melanie Walz und Brigitte Jakobeit erleben dürfen!