Volker Weidermann: Brennendes Licht. Anna Seghers in Mexiko

Ungekürzte Lesung mit Burghart Klaußner

Der Audio Verlag, 2020.

4 CDs, Laufzeit ca. 4 h 36 min.

Seghers Flucht aus Frankreich nach Mexiko

"Ausruhen. Vielleicht für immer. Hier, im Licht. Ist das nicht angenehm? Nicht mehr kämpfen, nicht mehr diese Berge hinauf…. immer wieder diese Berge. Stillsein. Warten. Liegen: Vielleicht kommt die Welt ja zu ihr? Ganz von allein."

Sie ist am Ende ihrer Kräfte, als sie Mexiko erreicht: Anna Seghers, die Unbeugsame. Einige Jahre hat sie in von Paris aus gegen die Nationalsozialisten angeschrieben. Dem Einmarsch der Wehrmacht folgt eine chaotische Flucht durch Südfrankreich mit ihrer Familie, mit Mann und zwei kleinen Kindern. Die Gestapo ist ihnen auf den Fersen. Mit knapper Not entkommen die vier; auf einem Frachter fliehen sie von Marseille aus Richtung New York. Dann der Schock: die Vereinigten Staaten verweigern das Asyl. Denn Anna Seghers ist Kommunistin.

"Vertrauen. Das wäre ein Traum. Der Welt vertrauen. Vielleicht wird einfach alles gut, ganz ohne ihr Zutun, ohne ihren Kampf? Ganz ohne dass sie sich dagegenstemmt, gegen den Lauf der Welt. Vielleicht kann sie alles nicht ändern, so sehr sie auch kämpft. Vielleicht darf sie wirklich einfach jetzt hier liegenbleiben. Und warten. Und schauen."

Anfangs alles andere als ein Traumland

Mexiko ist das Land, das der erschöpften Familie von Anna Seghers schließlich Asyl gewährt – wie so vielen anderen Intellektuellen aus Europa damals. Das Land ihrer Träume? Nicht für Anna Seghers; in ihrem Roman "Transit", verfasst in wenigen Wochen auf dem Schiff Richtung Mexiko, lässt sie den Ich-Erzähler sagen:

"Es gibt ja Länder, mit denen man vertraut ist, ohne sie gesehen zu haben. Sie erregen einen. Gott weiß, warum! (…) An Mexiko ging mich nichts an. Nichts war mir an diesem Land vertraut. Ich hatte nie etwas über das Land gelesen: ich hatte auch nichts über das Land gehört, was mir besonders im Gedächtnis geblieben wäre. Ich wusste, es gab dort Erdöl, Kakteen, riesige Strohhüte…"

Die kulturellen Klischees wird Anna Seghers bald hinter sich lassen; aber wirklich heimisch wird sie nie in Mexiko. Dennoch werden die fünf Jahre, die sie in diesem Land lebt, Seghers formen und prägen. Hier begegnet sie Frida Kahlo und Diego Rivera, geht auf Tuchfühlung mit der künstlerischen Elite des Landes; sie findet viele Freunde unter den politischen Flüchtlingen aus Europa – allen voran Egon Erwin Kisch, der "Rasende Reporter"; und sie kommt, plötzlich und unerwartet, zu Weltruhm. Anna Seghers Roman "Das Siebte Kreuz" über den Ausbruch aus einem Konzentrationslager – in den USA wird das Buch ein Riesenerfolg. Die Regierung macht den Roman für ihre Soldaten in Europa zur Pflichtlektüre.