"Unnütze Dinge" von Ursus Wehrli

"(lacht laut auf) Das ist jetzt aber nicht wahr! Genau das habe ich gezeichnet. Das ist aber nicht im Buch. Großartig!"

Ursus Wehrli freut sich über das mitgebrachte Geschenk, das zu seinem neuen Buch "Unnütze Dinge" passt: Tischtennisschläger, in die jeweils ein so großes Loch gefräst wurde, dass sie nur noch aus Rand und Griff bestehen. In seinem Zürcher Atelier hat Ursus Wehrli eine Tischtennisplatte und spielt eine Partie:

Immer wieder fliegt der Ball durch das Loch des Schlägers oder am schmalen Rand vorbei. Dieser Schläger ist genauso unnütz wie die Dinge, die Ursus Wehrli für sein neues Buch erfunden und gezeichnet hat. Wie etwa "Die Pfütze für zuhause":

"Die Pfütze für zu Hause kann man in jedem besseren Innenausstattungsgeschäft erstehen. Man kann sie, je nach Gusto, unter dem Esstisch, beim Flachbildschirm oder im Kinderzimmer ausleeren. Eignet sich auch als Raumtrenner. Die Pfütze wird in einer Pfützenmanufaktur in Pforzheim geschöpft und kann bei Raumtemperatur mehrere Jahre genutzt werden."

Eine Personenwaage, die einem kein Gewicht, aber den Wochentag anzeigt; ein Schatten, den man ausrollen kann; ein Tisch mit einer derart großen, nach oben gewölbten Beule, dass garantiert alles herunterrutscht, was man drauf stellt – fasziniert fragt man sich beim Betrachten und Lesen dieses gelungenen Geschenkbuchs, wie der Autor auf all das gekommen ist.

"Irgendwie, glaube ich, was sich durch mein Leben zieht, ist so die Suche nach dem Sinn im Unsinn. Und ich mag das Sinnfreie. Oder ich sträube mich immer so ein bisschen gegen alles, was so durchdacht und effizient [ist], und alle diese Regeln und Normen. Ich versuche eigentlich immer einen anderen Weg zu gehen. Und dabei hat das angefangen, dass ich mir irgendwie Dinge aufgezeichnet habe, die zu nichts taugen, aber doch schön sind. Ne? (lacht leise)“

Besonders stark wirken diese erfundenen unnützen Dinge dadurch, dass Wehrli sie so liebevoll in Schwarz-Weiß gezeichnet hat. Verschiedenfarbige große Punkte als Hintergrund heben die Zeichnungen, passend zum Inhalt, charmant frech hervor. Als Leser muss man einfach immer wieder laut auflachen. Anderes wirkt wiederum rührend skurril:

"DER EINGESPERRTE STEIN. Das ist ein Stein, der in einem Gitter eingesperrt ist. So kann er nicht weg."

Den hat sich Ursus Wehrli, im Gegensatz zu den anderen erfundenen unnützen Dingen, direkt von der Wirklichkeit abgeschaut. Nämlich von der Mode, Steine hinter Gittern als Gartenmauer, als so genannte Gabione zu nutzen:

"Das finde ich auch total absurd. In der Schweiz gibt es das im Moment in jedem zweiten Garten. Und ich habe schon gedacht, ob man vielleicht mal in einer Nacht- und Nebelaktion diese eingesperrten Steine befreien sollte, mit so einer Zange durch die Quatiere… und dann Löcher... und dann würden hier die Steine so rausquellen."

Ursus Wehrli schärft mit diesem Buch unseren Blick auf die Welt. Denn wer „Unnütze Dinge“ liest, der sieht danach umso klarer, wie rationalisiert unser Alltag ist und wie wenig erfrischend Unnützes sich darin findet:

"DIE ANTI-TAUBEN-LEITER. Sie kennen das Problem: Sie wollen auf die Leiter – und die ist voller Tauben. Nicht so die Anti-Tauben-Leiter: Sie ist auf jeder Sprosse mit scharfen Metallspitzen versehen, welche die Tauben erfolgreich fernhalten. [...] Und – besonders pfiffig: Wenn Sie die Leiter umdrehen, können Sie die Leiter auch als Anti-Fledermaus-Leiter benutzen."

Ursus Wehrli spielt noch einmal Loch-Tischtennis. Da passiert etwas Erstaunliches: Er trifft nun trotz des riesengroßen Lochs im Schläger fast jeden Ball. Der Schläger ist plötzlich nützlich:

"Jetzt habe ich es raus! Ich glaube, man muss forsch und mutig drauf los, dann geht das. Ich meine, der nächste Schritt wäre dann, wenn man hier beim Tisch noch ein Loch rausschneiden würde."

Das wäre die Lösung für diesen Künstler, der sich mit wunderbarem Humor gegen das Diktat von Nutzen und Effizienz auflehnt: