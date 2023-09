"Einer von den Guten" von Jan Costin Wagner

Eine ambivalentere, kontroversere Hauptfigur als Ben Neven könnte man sich kaum vorstellen: Der glücklich verheiratete Vater einer Tochter im Teenageralter leitet die Ermittlungen gegen einen Pädophilenring und hat selbst pädophile Neigungen. Was sich in den großartigen Vorgängerromanen "Am roten Strand" und "Sommer bei Nacht" noch allein in Nevens Fantasie abspielte, wird nun bittere Realität:

"Während der Kriminalpolizist Ben Neven nach Dortmund fährt, um Böses zu tun, denkt er schon die Rückfahrt mit, setzt sie voraus, die Erschöpfung, die Müdigkeit, die Abwesenheit von Lust und dass alles so sein wird, als wäre es nicht wirklich passiert."

Es passiert aber, immer wieder setzt sich Ben Neven in seinen dunkelblauen Dienstwagen, fährt wie ferngesteuert hunderte Kilometer, um auf einem Parkplatz neben einem Freibad einen Jungen zu treffen. Dieser Junge, der schon im letzten Roman wie ein Schatten auftauchte, bekommt diesmal einen Namen: Adrian ist dreizehneinhalb, kommt aus Rumänien, er kann nicht lesen, weil er nicht zur Schule gehen darf, denn sein Vater verkauft ihn an Männer. Adrian hat Strategien entwickelt, um das Grauen von sich abzuspalten:

"Am Morgen danach fühlt sich Adrian besser. Wieder mehr bei sich, mehr so, als wäre er wirklich da. Gestern, als der Mann mit seinem dunkelblauen Schlitten angekommen ist, und auch, nachdem er weggefahren war, hat er alles so gemacht wie immer. Ist seinem Ritual gefolgt, das darin besteht, die Welt wie einen Ort zu betrachten, den es nicht gibt, und sich selbst wie eine Person, die einfach nur Stoff ist. Materie. Das hat sein Freund Eugen mal gesagt. Er weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber es klang gut. Alles sei nur Materie. Alles sei nur Zeug."

Wie weggeworfen fühlt sich Adrian, wie Zeug eben. Aber dann begegnet er in seinem Wohnblock einem Mädchen, Vera. Sie ist selbstbewusst und unerschrocken, sie mag ihn und wird zu einer Art Licht am Ende des Tunnels. Während sich für Adrian durch diese Begegnung ein Ausweg eröffnet, stürzt Ben Neven immer tiefer in seine eigene Dunkelheit. Als er sich seinem väterlichen Freund und ehemaligen Kollegen Landmann anvertraut, vermittelt der ihm sogar einen Therapeuten.

"Ben Neven wartet. Auf den nächsten Impuls. Er hat das Gefühl, schon eine Ewigkeit hier zu sitzen. In diesem Behandlungsraum, Auge in Auge mit einem Mann, den er nicht kennt und dem er sein Innerstes offenbart hat. Einen Teil davon. Die Sonne ist verblasst, der Abend schleicht sich an. Herbstabend. Eigentlich steht nur eine Frage im Raum, eine einzige. 'Werden Sie mir helfen können?', fragt Ben, und einen Moment später ahnt er schon die Antwort des Arztes voraus. 'Das weiß ich nicht', sagt der Arzt."

"Einer von den Guten" ist denkbar weit entfernt vom klassischen Krimigenre, vielmehr hat der Roman etwas von einer intensiven psychologischen Studie, die von einem subtilen Rhythmus getragen wird und die eine unglaublich dichte Atmosphäre prägt. Die finsteren Abgründe im Inneren der Figuren kontrastiert Jan Costin Wagner spannungsreich mit der gleißenden Helligkeit des Sommers. Die scheinbare Normalität von Parkplätzen oder Einfamilienhaus-Terrassen mit den tief versteckten, unsäglichen Geheimnissen, der Menschen, die sich hier aufhalten. Am Ende bleibt vieles offen, obwohl natürlich klar ist, dass Ben Neven längst nicht mehr "Einer von den Guten" ist.

Jan Costin Wagner ist mit dieser Trilogie und ihrer kontroversen Hauptfigur durchaus ein erzählerisches Risiko eingegangen, das er so sensibel wie poetisch gemeistert hat.