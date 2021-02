Eine idyllische Landschaft, die Probleme birgt

Hege und Mattis, ein Geschwisterpaar, leben in einer landschaftlichen Idylle, im eigenen Haus am Waldrand, in der Nähe eines Sees, nicht unweit eines Dorfes mit Bauernhöfen und einem Kaufladen – und doch ist ihre Welt fragil. Die 40jährige Hege verdient etwas Geld mit Stricken, ihr drei Jahre jüngerer Bruder

"...verdiente nichts. Niemand wollte ihn haben. Sie nannten ihn Dussel und grinsten nur, wenn sein Name in einem Satz mit Arbeit fiel."

Aber Mattis muss etwas tun, zum Auskommen etwas beisteuern und als er doch einmal bei der Feldarbeit helfen kann, fährt ihm, wie so oft, etwas in die Quere:

"Es fing an mit quer gespannten Fäden an den Fingern, die das Gegenteil von dem taten, was er wollte, und ihn langsamer werden ließen."

Von Missverständnissen und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Der norwegische Autor Tarjei Vesaas erzählt in dem Roman "Die Vögel" eine aufwühlende Geschichte über Missverständnisse, Sprachlosigkeit und das rumorende Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit. Ein Kammerstück mit ungleichen Geschwistern und deren ungleichen Motiven, an ein Dasein gebunden zu sein, aus dem auszubrechen nicht möglich ist.

Hege sorgt für ihren Bruder Mattis, der allein nicht leben könnte, zerbricht jedoch fast an der Einsamkeit, die ihr diese Pflicht auferlegt. Und Mattis, ein junger Erwachsener mit verzögerter Adoleszenz, kindlicher Vorstellung von Sexualität und mit hoher Sensibilität für alle Geschehnisse seiner Umgebung fürchtet, dass ihm diese Fürsorge abhandenkommt.

Die große Innenwelt eines einzigartigen Protagonisten

Das Buch "Die Vögel" erschien erstmals 1957 in Norwegen. Der Berliner Guggolz Verlag, dessen Aufmerksamkeit wie auf seiner Internetseite zu lesen "Neuübersetzungen und Neuausgaben vergessener und zu Unrecht aus dem Fokus geratener Werke" gilt, bringt es nun in einer neuen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel heraus.

Er übertrug für den Verlag auch den 1963 publizierten Roman "Das Eis-Schloss" ins Deutsche, der 2019 auf den Buchmarkt kam und bisher fünf Auflagen erlebte. Im "Eis-Schloss" waren es die in bitterer Kälte sich entwickelnden Ängste eines Mädchens, das aus freundschaftlicher Faszination zu einer Gleichaltrigen keine Beruhigung, keine Besänftigung finden konnte.

In diesem Buch ist es ebenfalls eine besondere Welt mit einer besonderen Sprache, nicht die eines Kindes, aber eines Menschen mit Entwicklungseinschränkungen, die kaum erhört und somit nicht erkannt werden, und stattdessen Distanz, Ratlosigkeit und eben Sprachlosigkeit entsteht. Mattis Innenwelt ist groß, lebendig, aufregend. Zwei den Wald überragende Bäume sind für ihn seine Schwester und er selbst. Die Begegnung mit zwei freundlichen, kichernden Mädchen die Bestätigung seines Wunsches, selbst bald eine Freundin zu finden. Mattis glaubt, dass ihm dieses Ereignis durch die Vögel, die Schnepfen angekündigt wurde. Denn sie ziehen mit ihrem Schnepfenstrich, ihrem Balzverhalten über das Haus.

Der Abstand zwischen Mattis und seinem Umfeld wächst

Vesaas war beinah 60 Jahre alt, als er diesen Roman schrieb. Sicher führt er die Figur des Mattis mit diesem starken Gegensatz von Kaum-Worte-Finden und einem reichem phantasierten Innenleben durch das Geschehen.

"Der Tag war groß und hoch, war wie ein Bogen über Mattis."

Immerfort sieht er etwas, mit dem er sich die Welt zu erklären versucht,

"ein freundlicher Nebel,"

stellt philosophische Fragen,

"Warum ist es so, wie es ist?,"

ruft den Mädchen zu,

"Ihr wisst nichts!"

und zur Schwester sagt er,

"Es gibt Sachen, von denen weißt du so wenig."

Und, scheinbar der Entstehungszeit des Romans, den 50er Jahren, verhaftet, bemüht sich niemand in diese sensible Welt des jungen Mannes einzutreten. Sein Umfeld hält ihn für einen Phantasten, der dem Erwerbsalltag nicht gewachsen ist. Der Graben zwischen Mattis und allen anderen wird immer größer.

Etwas Bedrohliches liegt in der Luft

Tarjei Vesaas erzählt diese Geschichte einerseits in einem freundlichen, den Figuren, ihren Wünschen und Vermögen zugewandtem Ton. Andererseits liegt über jeder Situation, ein Vogel wird erschossen, ein Fremder kommt aus dem Wald, ein Boot ist leck etwas latent Bedrohliches. Die Konflikte zeigen sich wie unter einer Lupe, und den Leser packt immer mehr die Sorge über den Protagonisten des Romans. Zu Mattis gesprochene Sätze wie,

"Sei doch still..., Sitz jetzt still,"

verpuffen im Ungleichgewicht der um Glück ringenden Beteiligten, aber setzen die Spannung fort, die am Ende steil ansteigt und sich völlig unerwartet auflöst.

Dem Guggolz Verlag sowie dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel ist es zu danken, dass "Die Vögel" von Tarjei Vesaas, einem der größten Werke der norwegischen Literatur, nun deutschsprachigen Lesern zugänglich gemacht wurde.