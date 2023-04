"Der Keim" von Tarjei Vesaas

Im Juli 2011 fuhr ein schwer bewaffneter Mann auf die norwegische Insel Utoya, tötete dort 69 junge Menschen, setzte ein ganzes Land in einen Schockzustand. Bemerkenswert war die Besonnenheit, mit der im Anschluss über das Ereignis diskutiert und dem rechtsextremen Attentäter der Prozess gemacht wurde. 71 Jahre zuvor, Norwegen war im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung, schrieb Tarjei Vesaas den Roman "Der Keim".

Er spielt auf einer kleinen Insel, deren Bewohner auf vielfache Weise – man könnte sagen, auf Gedeih und Verderb – miteinander verbunden sind. Es ist eine idyllische Landschaft, die Vesaas schildert, aber keine heile Welt: Schon die Eingangssequenz des Buches deutet symbolhaft die Aufregung an, von der bald auch die Insulaner erfasst werden. Im Schweinekoben eines Stalls herrscht nur vermeintlich Frieden.

"Dennoch lauerte mitten in dieser schläfrigen Ruhe etwas Bedrohliches. Was man da sah, dem war nicht ganz zu trauen. Allzu glänzend standen lange Reißzähne aus den Schweineschnauzen hervor."

Die Kraft, die den Tieren innewohnt, bricht sich Bahn, ein unvorhergesehenes Toben, eine schreckliche Tötungslust. Chaos bricht aus unter den Sauen. Zur gleichen Zeit legt ein Boot auf der Insel an und setzt einen jungen Mann ab.

"Die im Boot fragten, ob sie ihn abholen sollten, wenn er hier fertig wäre. Offenbar hatte er gut gezahlt. 'Hier fertig? Wieso?', fragte der Mann, er schrak irgendwie zusammen. 'Ich fahre nicht zurück.' 'Ach so, sagten sie rasch. Aber zugleich fiel ihnen auf, dass er kein Reisegepäck dabeihatte.'"

Dieser Mann treibt sich ziel- und rastlos auf der Insel herum. In seinem Innern rumort es, er trägt ein Trauma mit sich und eine ungeheure Energie. Nach und nach begegnet er Bewohnern der Insel, die Vesaas auf knappe, prägnante Weise charakterisiert. Der Mann namens Andreas Vest findet keine Ruhe, und seine innere Anspannung löst sich erst in einer Gewalttat: Ein träumerisches junges Mädchen, die Tochter der Familie Li, will in dem Fremden einen Vertrauten erkennen; Andreas aber kann ihre Nähe nicht ertragen und ermordet sie in seinem flackernden Irrsinn. Der Schrei des Mädchens schreckt die Inselbewohner auf, sie sehen den Mörder fliehen und jagen ihm hinterher, nun selbst in einem Wahn gefangen. Rolv, der Bruder des Mädchens, eilt allen anderen voran. Eine Hetzjagd: Andreas wird zur Verkörperung des Bösen, das Böse muss ausgemerzt werden, auch um die eigene Versehrtheit und Unruhe zu verwinden. Der Fremde wird in einem kollektiven Ausbruch der Gewalt erschlagen.

Und hier beginnt das eigentliche Drama dieses großen, existentiellen Romans: Was richtet der Hass mit dem Menschen an, wie lässt sich mit einem Verstoß gegen das Gebot der Vernunft und der Rechtmäßigkeit umgehen? Fast alle Beteiligten versinken nach der Tat in eine schambehaftete Schweigsamkeit. Die Eltern der Ermordeten stehen abseits, haben nicht mitgetan, erkennen das begangene Unrecht. Der Vater Karl Li verweigert seinem Sohn Rolv, dem Anführer des Rachefeldzugs, seine Absolution. Bei einer nächtlichen Zusammenkunft der Insulaner im riesigen Stall der Lis sind die Fragen nach Schuld und Erlösung und Gnade mit Händen zu greifen. Es herrscht eine Sprachlosigkeit, spannungsgeladen und zugleich tröstend: Wie Vesaas diese Stimmung erzeugt, die unfassbare Nähe zu seinen verstörten und unerlösten Figuren, ist das eigentlich Sensationelle dieses Buches. Es geschieht ganz ohne metaphysischen Überbau. Der sanfte Rhythmus seiner Sprache, die einfache, aber genaue Benennung aller Gefühlsbewegungen, von Hinrich Schmidt-Henkel grandios in ein zeitloses Deutsch gebracht, erschaffen eine mythische Atmosphäre. Es ist eine Menschlichkeit in diesem Roman, die keineswegs die verstörende Wirklichkeit aufhebt, aber doch erträglich macht.

"Aber jetzt richteten sich [die Leute] wieder auf, innerlich gestärkt. Im Staub schien ein Keim verborgen gewesen zu sein. So dass man aufstehen konnte. Mit geklärtem Blick, und man sah, wie ruhig und ungestört Leben und Tod in ihren Bahnen liefen."

Tarjei Vesaas hat eine Parabel nicht über Vergebung geschrieben, auch nicht über Erlösung. Aber über die Möglichkeit, das Ungeheuerliche nicht obsiegen zu lassen, der Gewalt nicht das letzte Wort zu geben. Es gibt keine Gewissheit und keinen Trost für den Einzelnen, in der Gemeinschaft gibt es sie aber vielleicht schon. Das kann man politisch lesen. Oder als universelle Maxime. Und es ist etwas, was die norwegische Gesellschaft im Falle des Mörders von Utoya 70 Jahre später beherzigt zu haben scheint.