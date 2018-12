WDR 2 Buchtipp

Judith Schalansky - Verzeichnis einiger Verluste

Von Denis Scheck

Was geht im Kopf von Greta Garbo auf ihren langen Spaziergängen durch Manhattan vor? Niemand hat seit langer Zeit so schön die Melancholien der Naturgeschichte vermessen wie Judith Schalansky in ihrem Erzählungsband, findet WDR 2 Buchkritiker Denis Scheck.