"Rosa Schleim" von Fernanda Trías

Fernanda Trías: Rosa Schleim

Aus dem Spanischen von Petra Strien.

Claassen Verlag, 2023.

208 Seiten, 23 Euro.

"Es inevitable mirar este lugar maravilloso en el que estamos y no pensar si va a sobrevivir."

In einer grünen Oase mit wildem Bach, der Quebrada La Vieja, in Bogotá erzählt Fernanda Trías, dass sie sich beim Betrachten dieses schönen Ortes zwangsläufig fragt, ob er langfristig überleben wird. Denn die uruguayische Autorin nimmt die Welt gefiltert durch das Gefühl des verlorenen Paradieses wahr. Dieses Gefühl hat auch die namenlose Ich-Erzählerin, die Zeugin einer Umweltkatastrophe in Trías' dystopischem Roman „Rosa Schleim“ wird. Sie streift durch eine ebenfalls namenlose Hafenstadt, die an Montevideo, den Geburtsort der Autorin, erinnert. In der fiktiven Stadt herrscht der Ausnahmezustand. Angesichts leerer Supermarktregale müssen sich die mittelloseren Menschen von einer Fleischpaste ernähren:

"Carnemás war das Vorzeigeprodukt der neuen Lebensmittelfabrik, doch im Landesinneren mieden sie es, wo immer es ging. Das Nahrungsmittel unserer Träume: pro Portion zwanzig Gramm Proteine in einem winzigen Plastikbecherchen. Die neue Fabrik öffnete sich wie ein riesiger Schlund, um diesen rosa Schleim auszuspucken. Die Becher glitten über das Fließband wie über eine Zunge und fielen uns, wunderschön und hübsch designt, in den Schoß."

Wer reich ist, hat die Hafenstadt verlassen und sich vor dem so genannten Roten Wind in Sicherheit gebracht. Denn der Rote Wind kommt vom Meer und tötet nicht nur Fische, sondern auch Menschen. In der Hafenstadt sind die Strände gesperrt. Es gibt kein sauberes Wasser mehr. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Wegen der Epidemie ist die Lage in den überfüllten Krankenhäusern dramatisch. Die Symptome ähneln denen von Covid. Der Mundschutz prägt das Stadtbild. Das Gesundheitsministerium hat plötzlich eine große Macht. Wer nun aber meint, da habe sich die Autorin von der Corona-Pandemie inspirieren lassen, irrt gewaltig. Den Romantext hatte Trías nämlich schon im November 2019 fertig. Veröffentlicht wurde er allerdings erst 2020:

"Als der Roman erschien, konnte ich beim Leser nicht mehr ein so starkes Gefühl der Verstörung auslösen, wie ich es beim Schreiben geplant hatte. Denn der Leser hatte nun schon die Pandemie-Erfahrung. Da habe ich schon gedacht: Wie schade! Wäre mein Roman doch sechs Monate früher erschienen! Anderseits haben sich viele Leser mit dem im Roman beschriebenen Lockdown identifiziert und mit der ebenfalls geschilderten Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Die Pandemie hat dem Roman also etwas genommen und ihm etwas anderes gegeben."

Im Roman, den Petra Strien tadellos übersetzt hat, bleibt die Ich-Erzählerin trotz der Gefahr in der Hafenstadt. Denn ihr Ex-Partner liegt infiziert im Krankenhaus, und ihre Mutter hütet das Haus von Reichen. Vor allem aber kümmert sich die Erzählerin gegen Bezahlung um einen kleinen Jungen mit einer seltenen Behinderung: Er verspürt dauerhaft Hunger und muss deshalb vor sich selbst, vorm unaufhörlichen Essen, geschützt werden. Trías hält uns Leser im Bann, indem sie ihre Hauptfigur von ihrem komplizierten Leben in der Epidemie erzählen lässt und diese Erzählung durch Erinnerungen an eine Zeit unterbricht, in der die Umwelt und die Liebesbeziehung der Frau noch intakt waren.

Fernanda Trías hat mit "Rosa Schleim" eine schreckliche Welt in oft poetischen Worten beschrieben. Das empfindet man bei der Lektüre aber nicht als Widerspruch, sondern macht einen Reiz dieses originellen Romans aus, in dem die Menschen die Anzeichen für eine Umweltkatastrophe zu spät richtig deuten:

"Die Algen trieben in der Nähe wie blutiger Schleim dahin, doch die Fischer wirkten unbesorgt."

Als sich in der Naturoase in Bogotá die Blätter von Palmen und Bananenstauden plötzlich stark bewegen, muss Fernanda Trías dagegen sofort an die Tod bringende Bedrohung aus ihrem Roman denken: