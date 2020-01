Worum geht es?

Violet hat im ersten Weltkrieg nicht nur ihren Bruder, sondern auch ihren Verlobten verloren. Jetzt ist sie 38 Jahre alt und alleinstehend. Zunächst wohnt Violet bei ihrer Mutter, doch das gestaltet sich augrund deren herrischer Art als zunehmend schwierig.

Und so ergreift Violet die Chance, als sie von ihrem Arbeitgeber von einem neuen Jobangebot erfährt. Sie zieht um und ist von da an auf sich allein gestellt, was allerdings gar nicht so einfach ist, denn ihr Lohn reicht gerade mal für ein warmes Mittagessen in der Woche.

In der Kathedrale von Winchester trifft Violet auf eine Gruppe ungewöhnlicher Frauen, die Stickereien anfertigen. Violet schließt sich der Gruppe an und findet neue Freunde. Außerdem lernt sie dort auch den Küster Arthur kennen, in den sie sich verliebt. Arthur ist allerdings verheiratet.