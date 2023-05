"Empusion" von Olga Tokarczuk

Wie der legendäre Hans Castorp von Thomas Mann kommt in Olga Tokarczuks Roman der Student Mieczyslaw Wojnicz in dem Luftkurort Görbersdorf an. Die schlesische Berglandschaft mit ihrem Licht und ihren Farben ist wunderschön, die Gespräche mit dem knorrigen Doktor Semperweiß allerdings eher verwirrend als hilfreich.

"Tuberculosis, Schwindsucht, oder wie man heute modisch zu sagen pflegt: Morbus Koch. Wojnicz, der sein Hemd zuknöpfte, nickte zustimmend mit dem Kopf. 'Etwas Kleines noch, der Keim von etwas. Phthisis bedeutet Zerfall, wissen Sie?' Das Wort »Zerfall« sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus, wobei er besonders das 'r' akzentuierte. »Aber mit dem Zerfall kommen wir hier zurecht."

Wojnicz steigt in einem plüschigen Gästehaus für Männer ab. Dort trifft er auf den Hausherrn Wilhelm Opitz, den Griechisch-Professor August August, den steifen Breslauer Walter Frommer, den eleganten Longinus Lukas aus Königsberg und den bleichen Berliner Studenten Thilo von Hahn. Kurz nach seiner Ankunft wird Opitz‘ Frau erhängt auf dem Dachboden gefunden. Und auch sonst ereignen sich im Ort und den dunklen Wäldern drumherum sonderbare Dinge, erzählt ihm Thilo:

"'Der Ort hier ist verflucht. Und es gibt ein seltsames Einverständnis mit diesen Toden. Ständig wiederholen sie sich.' 'Hier, in Görbersdorf?', wollte sich Wojnicz ungläubig vergewissern. Thilo tat ihm leid, und umso mehr, als er auf eine nähere Bekanntschaft, vielleicht eine Art Freundschaft hatte hoffen wollen. 'Hier hängen sich Frauen auf?' 'Nein, nein, mir geht es nicht um die Opitz. Jedes Jahr kommt hier ein Mann ums Leben, manchmal auch zwei. In Stücke gerissen, im Wald.'"

Doch die eigentümliche Herrenrunde diskutiert über Kunst, Politik und Geschichte, den möglichen Krieg in Europa, das Kurleben, sie isst und trinkt viel selbstgemachten Kräuterlikör. Vor allem aber über Frauen wird palavert, die den Männern als schwaches Geschlecht mit Hang zu Irrsinn und Schwärmerei gelten.

Bei Spaziergängen im Wald referiert Frommer über die Hexenverfolgung in Böhmen und Schlesien. Wojnicz meint immer öfter, Schattenwesen zu bemerken, und er hört im Haus unheimliche Geräusche. In diesem skurrilen und unterhaltsamen Hörbuch erzählen auch die unsichtbaren Wesen, die Schreckgespenster Empusen.

"An dieser Stelle möchten wir sie verlassen, wie sie sich in ihren Erwägungen ergehen, verlassen das Haus, durch den Kamin, durch eine Ritze zwischen den Schindeln – um aus der Entfernung, aus der Höhe herabzuschauen. Es hat zu regnen begonnen, in kleinen Tropfen, sie rinnen vom Dach, lassen an dessen Rand eine schimmernde Spitzenborte entstehen. Dann fallen die Tropfen zur Erde, berühren, necken, kitzeln sie, waschen kleine Vertiefungen aus, sammeln sich zu winzigen Bächlein, die sich ihren Weg suchen zwischen den Steinen, unter den Grasbüscheln entlang und über den Wildwechsel, den die Tiere geduldig ausgetreten haben."

Man kann "Empusion" durchaus als feministische Kritik an Gesellschaften lesen, die von Männern dominiert werden, im öffentlichen Diskurs, in Staat und Kirche. Zugleich betreibt Olga Tokarczuk ein vergnügliches Spiel mit literarischen Motiven aus Thomas Manns "Zauberberg". Timo Weisschnur interpretiert die "naturheilkundliche Schauergeschichte" der polnischen Nobelpreisträgerin.

12 Stunden lang folgt man ihm fasziniert. Weisschnur verkörpert die eigentümlichen Männertypen, mal sanft und nachdenklich, dann poltert er oder pfeift er auf dem letzten Loch. Ein grandioses Hörbuch.