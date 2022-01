Die Wertschätzung des Analogen

Es ist erstaunlich: kaum verliert etwas seine Selbstverständlichkeit, rückt es erst so richtig in die Wahrnehmung. So ergeht es derzeit dem gedruckten Buch und dem Ort, an dem es verkauft wird, dem stationären Buchhandel. Vor dem Hintergrund des digitalen Wandels blüht die bibliophile Buchgestaltung, und prachtvolle Bildbände präsentieren die schönsten Buchhandlungen aus aller Welt.

Auch die Reihe "Ästhetik des Buches" aus dem Göttinger Wallstein Verlag ist Ausdruck dieser neuen Wertschätzung des Analogen. Sie schärft das Bewusstsein für das Buch als kulturelles Objekt und feiert es mit gediegen ausgestatteten Exemplaren. Der neueste Band widmet sich dem Buchhandel, und stammt aus der Feder von Ursula Töller.

"Die digitale Revolution verändert die gesamte Buchkultur und damit auch die Buchhandlungen. Das Buch ist schon lange nicht mehr das Leitmedium der Bildungsvermittlung, die Buchhandlung aber auch nicht der Ort für Datentransfer, sondern der Raum, in dem das Buch ausschließlich in seiner materiellen Form gehandelt wird."

Wendepunkte in der Buchbranche

Töller ist gelernte Buchhändlerin und hat Literaturwissenschaft studiert. In ihrem siebzigseitigen Essay geht es ihr darum, "Wendepunkte und Krisen der Buchbranche" nachzuzeichnen.

Souverän durchquert sie auf 30 kompakt verfassten, einleitenden Seiten die Geschichte des Buchhandels, ohne dabei in Nebensächlichkeiten abzuschweifen. Es folgen ähnlich konzise Kapitel über Zensur, Verleger und Autoren. Nicht so umfassend wie eine Monografie, aber auch nicht so trocken wie ein Lexikonartikel, kann man diesen Band Überblicksinteressierten nur empfehlen. Treffend fasst die Autorin beispielsweise das Verhältnis von Literatur und Leben im bürgerlichen Zeitalter zusammen:

"Der Roman bleibt fortan die beliebteste literarische Form des bürgerlichen Lesepublikums. In ihm werden die Themen der Zeit diskutiert und mit den literarischen Figuren neue Lebensentwürfe projektiert. Lange und nicht selten ist die Handlung des Romans der Wirklichkeit um einige Jahren voraus. Die literarischen Figuren lösen zwar Skandale aus, können aber auch den Weg für bisher unbekannte Lebenswirklichkeiten bereiten."

Ein lebendinger Ort

Töllers Buch bedient keine Klischees, sondern besticht durch informierte Genauigkeit. Wenn sie die Geschichte der Zensur erzählt, zeigt sie immer auch die Vergeblichkeit von Verboten. Wenn sie das spannungsreiche Verhältnis von Schriftstellern und Verlegern in den Blick nimmt, geht es nicht um einseitige Schuldzuweisungen. Klug vergleicht Sie öffentliche Bibliotheken und digitale Dienste unter dem Stichwort "Lektüre ohne Buchbesitz".

Wollte man ihre Haltung zusammenfassen, so wohl am besten als Plädoyer für den Buchhandel als lebendigen Ort, nicht als subventionierte Kultureinrichtung. Es ist die Spannung zwischen Wirtschaft, Kultur und Leben, die die Faszination des Buchhandels ausmacht. So überrascht es nicht, dass am Ende des Buches Betrachtungen über die Buchhandlung als Ort literarischer Fiktion stehen, die genau das thematisieren: