Ein Buch wie ein Gewitter

Ein Buch wie ein Gewitter: grell, ungezügelt, explosiv. Nur ein Jahr nach dem französischen Original erschien 1937 die deutsche Übersetzung von Louis-Ferdinand Célines Roman "Mort à crédit". Bis heute ist das Buch in einer zwar überarbeiteten, aber in großen Teilen mit der deutschen Erstausgabe identischen Fassung unter dem Titel "Tod auf Kredit" bei Rowohlt als E-Book lieferbar. Doch erst jetzt in der neuen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel lässt sich unter dem passenderen Titel "Tod auf Raten" ganz ermessen und ohne Auslassungen nachlesen, warum dieser Roman zu den großen Skandalwerken des 20. Jahrhunderts gezählt wird. Und warum er zugleich als Wegmarke der modernen Literatur und vielen als Célines radikalstes und bestes Werk gilt – noch vor seinem berühmten Romandebüt, der "Reise ans Ende der Nacht".

Ein Autobiographischer Roman

Wie schon Célines erster Roman so ist auch sein zweiter, "Tod auf Raten", im Autobiographischen verankert. Es ist die Geschichte des Pariser Armenarztes Ferdinand, der sich an seine von Demütigungen und Fehlschlägen geprägte Kindheit und Jugend in Paris um 1900 erinnert. Ferdinands Mutter betreibt einen kleinen Trödelladen, der Vater ist ein jähzorniger Versicherungsangestellter, der seinen Sohn für einen herzlosen Taugenichts hält. Immer wieder lässt sich der Alte zur Schadenfreude der Nachbarn zu infernalischen Gewaltausbrüchen hinreißen.

"Er grölt, er stürzt drauflos, er explodiert, er bombardiert die Küche. An den Nägeln hängt schon nichts mehr ... Alles Blech fliegt durch die Luft ... es zischt ... es spritzt ... Es schallert ... Meine Mutter erfleht auf Knien die Gnade des Himmels ... Den Tisch schleudert er mit einem einzigen Tritt beiseite ... Das Möbel landet auf Mutter ... „Bring dich in Sicherheit, Ferdinand!!“, kann sie mir noch zurufen. Ich springe los. Durch eine Kaskade von Scherben und Trümmern ... Er schmeißt das Klavier um, das Pfand einer Kundin ... Er vergisst sich vollends. Tritt mit der Ferse drauflos, die Tastatur zerbirst ... Dann ist meine Mutter dran, jetzt kassiert sie es ... Aus meinem Zimmer höre ich sie lauthals jammern."

Eine Gemeinschaft der Hoffnungslosen und Gescheiterten

Der ständige Existenzkampf hat den Vater ausgelaugt und zerstört, aber nicht nur ihn. Céline zeichnet mit kühlem Blick eine Gemeinschaft der Hoffnungslosen und Gescheiterten. Seine rhythmischen, zerrissenen, assoziativen Satzkaskaden sind mit enormer Emotionalität aufgeladen. Das geschriebene Wort wirkt bei ihm so lebendig wie das gesprochene. Die Unbändigkeit und das Überbordende des Romans, seinen sprachlichen Reichtum und ganz eigenen Sound hat Hinrich Schmidt-Henkel wunderbar ins Deutsche gebracht.

Desaströse Verhältnisse

Mit großer Klarheit zeigt Céline die desaströsen Verhältnisse, in denen die Pariser Kleinbürger hausen. Aber diese werden bei ihm nicht zu heldenhaften oder tragischen Gestalten im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Im Gegenteil: Es sind armselige Wichte, die sich, wie der Vater, in Selbstmitleid ergehen und die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, die stumpf geworden sind oder gerissen und ruchlos bloß ihren eigenen Vorteil suchen. Es ist nicht allein die finstere, zuweilen boshaft zynische und unverhohlen misanthropische Darstellung derentwegen Céline attackiert wurde. Zum Skandal taugten vor allem die Obszönitäten, das kalkuliert Abstoßende, die drastischen sexuellen Schilderungen, die Célines Nachfolger, all die Houellebecqs, eher unbedarft wirken lassen. Als die Frau seines Chefs Ferdinand zu sich zwingt, liest sich das so:

"Kaum sind wir in der Wohnung, macht sie die Tür zu, verrammelt alles, schiebt sogar die beiden Riegel vor ... Geht voraus ins Schlafzimmer ... Winkt mir, ich soll nachkommen ... Ich näher hin ... Was wohl ist? ... Sie tätschelt an mir rum ... Schnauft mir in die Nase ... 'ah! ah!', keucht sie. Das erregt sie ... Ich fummle auch ein bisschen ... „Ah! du kleiner Schlingel, du schaust gern durchs Schlüsselloch, was? ... Was? sag bloß, das stimmt nicht? ...“ Mit einer Hand massiert sie mir unten den Hosenstall ... „'Das werd ich deiner Mutter erzählen. eijeijei! das kleine Ferkel! ... Süßes kleines Ferkel! ...' Sie knirscht mit den Zähnen ... Windet sich ... Packt mich mit beiden Händen ... Steckt mir die Zunge voll in den Mund, ein Kuss wie eine Hure ... Mir wird ganz anders ... Sie zwingt mich neben sich aufs Bett ... Wirft sich nach hinten ... Zieht sich mit einem Ruck die Röcke hoch ... 'Fass an! Komm, fass schon an!', meint sie..."

Dem Leben mit Hass und Härte begegnen

Dreck, Zügellosigkeit und Bosheit sind Ferdinands Schulmeister. Er lernt, dem Leben mit Hass und Härte zu begegnen, um nicht unterzugehen. Seine Eltern schicken ihn nach England auf ein College, wo er sich allem verweigert. Schließlich wird er Sekretär eines versponnenen Erfinders. Das Scheitern ist dabei immer schon in jedem neuen Anfang angelegt. Denn das Leben, so wie es in diesem großen Roman gnadenlos porträtiert wird, ist nichts anderes als ein Tod auf Raten.