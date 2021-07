Kunst als ethische Besserungsinstanz

Das muss man sich erst mal trauen, dieses Bekenntnis zum Gefühl, dieses Grübeln über uralte Fragen, ja eigentlich: diesen Mut zum Kitsch.

"Ich liebe Menschen sehr."

Kae Tempest kann so etwas einfach schreiben und klingt nicht mal peinlich dabei. Sie kann uns eine Predigt über Achtsamkeit und Empathie halten, ohne dabei auch nur eine Zeile lang abgedroschen zu klingen. Sie kann die Kunst zur ethischen Besserungsinstanz verklären, ohne dass man nur einmal denkt, "oh ne, ist das naiv". Kae Tempest - die vielleicht coolste Moralistin der Poesie.

"Achte auf die Einzelheiten, wenn du deine Liebe küsst.

Wenn du dich mit deinen Nachbar:innen über ihre Gesundheit unterhältst.

Wenn du die Straße überquerst, die Katze fütterst oder Tomaten kaufst.

Wenn du Mutter oder Vater einäscherst."

Litanei und Brutalität

So. Das sitzt. Auf einmal ein brutaler Satz in einer Litanei, die schön einlullen könnte, die uns erst ein Lächeln ins Herz singt, um uns dann kalt am Genick zu packen. Und das macht Kae Tempest immer so.

Die Rapperin, Romanautorin, Dramatikerin, Spoken-Word-Artistin, die bürgerlich mal Kate Esther Calvert hieß, sich dann erst einen neuen Nachnamen gab nach Shakespeares Drama "Der Sturm", und seit letztem Jahr auch einen neuen Vornamen: "Kae". Geschlechtsneutral, denn sie sei, outete sie sich, non-binär, also die fluideste aller Gender-Identitäten.

Angekommen im Olymp der bürgerlichen Kultur

Vor knapp 10 Jahren überraschte die 1985 geborene Britin mit ihren betörend schön getexteten Songs und Raps. Mittlerweile ist sie längst angekommen im Olymp der bürgerlichen Kultur. Sie bekommt Preise wie den Silbernen Löwen und unter ihren Fans ist auch so mancher der Generation 60+. Vielleicht, weil sie die Klassiker der Hochkultur in ihren Arbeiten hochhält, die griechische Mythologie kennt, Romantiker wie William Blake zitiert und Sätze schreibt wie

"James Joyce hat einmal zu mir gesagt"

Als wäre sie auf Du und Du mit den toten Genies. Und dazu dann noch diese Janis-Joplin-hafte Emphase in ihrem öffentlichen Auftreten. Die leicht gequetschte, warme Stimme, der klug kalkulierte Klang und Rhythmus ihrer Worte.

Persönlicher Appell an das Gemeinschaftsgefühl

"Seit ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, habe ich eine seltsame und leidenschaftliche Beziehung zu meiner eigenen Kreativität, ich litt unter psychischen Problemen, nahm Drogen und trank, um mit meinem vertrackten Gehirn, den Konflikten zu Hause und meiner gestörten Geschlechtsidentität klarzukommen. Als Teenager riss ich aus, brach die Schule ab und dealte mit Drogen, war aber weiß und mittelschichtsprivilegiert genug, um mir damit nicht mein gesamtes Leben zu ruinieren oder mich darüber definieren lassen zu müssen."

Das schreibt Kae Tempest in ihrem Essay "Verbundensein", einem sehr persönlichen, empfindsamen Appell an unser Gemeinschaftsgefühl in einer Zeit der politischen Spaltungen. Tempest erzählt von ihrem eigenen Ehrgeiz, der sie Nacht für Nacht auf die Bühnen trieb, manchmal für gleich vier Auftritte hintereinander, egal ob Kunstgalerie, Fisch-Imbiss, Opernhaus, Obdachlosenunterkunft.

Immer betrunken und eigentlich voller Verachtung für die Szene, in der sie sich herumtrieb. Sie spricht über ihre Abstürze in die Depression und wie sie einmal während einer Panikattacke in einem Hauseingang kauert, unfähig sich zu bewegen, um kurz danach während eines Interviews perfekt zu funktionieren. Sie sucht die Abstumpfung.

"Glotzgelage. Saufgelage. Fressgelage. Glückselige Vergessenheit."

Der Ton voller Zärtlichkeit und Zorn

Für Kae Tempest ist es die Kraft der Kreativität, die sie rettete. Und die soll nun auch die kapitalistische, kompetitive, konsumfixierte Gesellschaft wieder sensibilisieren. Man mag ihrer Kunstreligion nicht in allem folgen, aber das Schöne an diesem Essay ist: Egal worüber Kae Tempest schreibt, ob Intimes oder Zeitdiagnostisches, immer tut sie es in ihrer ganz eigenen Sprache.

Sie kritisiert, wie sehr wir durch Smartphone, Social Media und das Internet unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit einschränken, und schafft es, kein einziges Mal das Schlagwort vom "Leben in der Bubble" zu benutzen. Kein Mode-Slang, dafür der direkte Tempest-Ton voller Zärtlichkeit und Zorn.

Ein idealistisches Gegengift

"Kultur ist vor allem eine bürgerliche Angelegenheit, die Bekräftigung einer manierierten Existenz, die Vorurteile zementiert und Unwissen rechtfertigt. Ein Großteil der Musik ist Massenware, zynisch zusammengestellt. Sie will nichts außer deinen Klicks."

Tempests Essay "Verbundensein" ist ein Plädoyer für eine andere Kunst. Für eine Kultur des Mitgefühls und der Menschenliebe. Pathetisch? Nein. Idealistisch schon. Ein Gegengift zum toxischen Zynismus unserer Zeit. Und das muss man sich erst mal trauen.