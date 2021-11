Etwas, das sich nicht greifen lässt

"Glauben Sie an Geister?" Diese Frage taucht an einer Stelle des neuen Erzählungsbandes von Bernhard Strobel auf, und auch als Leser muss man sich diese Frage immer wieder stellen.

"Nach den Gespenstern" ist ein Buch, das zwar im Hier und Jetzt spielt, den Alltag mit all seinen nervösen, scheiternden Kommunikationssituationen ungeschönt schildert. Aber die Wirklichkeit wird doch immer wieder fadenscheinig – als würde unter dem Firnis des Alltags, in den Lücken, den Falten, den Fallgruben des Lebens etwas zum Vorschein kommen, das sich nicht greifen lässt, einem übernatürlich vorkommt, unheimlich und heimelig zugleich.

Die Toten sind bei Strobel unter uns, manchmal realer und näher als die Lebenden. Nichts als Gespenster. Glauben Sie also an Geister?

"'Ich glaube an Erinnerungen', sagte ich. 'Ich glaube, dass Erinnerungen so stark sein können oder so echt, dass sie wie Geister erscheinen. Erinnerungen an Menschen. Und wenn diese Menschen tot sind, ja, dann können sie einem erst recht wie Geister vorkommen.'"

Von allen guten Geistern verlassen

Der Erzähler in der ersten von 13 Geschichten, die den Titel "Über Geister" trägt, hat sich nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau in ein Dorf zurückgezogen.

Er ist fremd und allein und wird darüber zu einem aufmerksamen Beobachter seiner Umwelt. Sein Nachbar, mit dem er die Geisterfrage erörtert, ist das Objekt seines Interesses: Dessen Verhalten irritiert und fasziniert ihn. Der Nachbar scheint von allen guten Geistern verlassen und von einem Dämon besessen.

Die harmlos und seltsam beginnende Geschichte wird zu einem Kriminalfall, allerdings hält der kluge Autor uns dessen Auflösung vor. Ein paar Andeutungen aber genügen, um eine beunruhigende Atmosphäre entstehen zu lassen.

Von der Unfähigkeit, das Gegenüber zu verstehen

Der 1982 in Wien geborene Bernhard Strobel hat schon in seinen früheren Büchern mit fast brutaler psychologischer Schärfe das Verstörungs- und Zerstörungspotential von Beziehungen aufgezeigt.

Er begibt sich ins Innere seiner Figuren und fördert deren Misstrauen, Wut, Unverständnis ans Licht. Und seziert in oft knappen Dialogen die Unfähigkeit, das Gegenüber zu verstehen. Auch in "Nach den Gespenstern" ist das so: Ehepaare, Geschwister, Eltern und Kinder reden aneinander vorbei, giften sich an, wollen im Recht sein und den anderen ins Unrecht setzen.

Diesmal aber kommen gespensterhafte Erscheinungen ins Spiel, die allererst die Fremdheit kenntlich machen oder das Trennende noch deutlicher herauskehren. Oder die Figuren selbst aufspalten. Doppelgänger, Wiedergänger, Traumgestalten tauchen auf, und man weiß nie so recht, ob sie der Fantasie, der Trauer, der Verzweiflung oder tatsächlich der Realität entwachsen.

Unterschiedliche Geschichten mit ähnlicher Stimmung

Ein noch nicht alter Mann etwa, der jeden Tag auf dem Friedhof seine verstorbene Frau besucht, begegnet dort einem älteren Herrn – vielleicht seinem zukünftigen Ich, mit dem er Gespräche zu führen beginnt.

"Als ich ihn reden hörte, hörte ich praktisch meine eigenen Gedanken. Als er gleich darauf auch noch einen Apfel aus seiner Manteltasche herausholte, hätte ich um ein Haar lauft aufgelacht. Ich hatte ebenfalls einen Apfel in der Tasche!"

Die 13 Geschichten in "Nach den Gespenstern" sind höchst unterschiedlich, und doch ähneln sie sich in ihrer Stimmung, ihrer Unsentimentalität, im Tonfall: Es umschwirrt sie etwas Lakonisches.

Der Wunsch, das Unerklärliche zu fassen

Ob sich ein Paar nach dem Besuch einer Aufführung von Ibens "Gespenstern" in die Haare kriegt, ein Mädchen die Konventionen einer Beerdigungsfeier mit Verachtung straft, ein hinfälliger alter Mann sich von schemenhaften Gestalten beobachtet fühlt, die, sobald er sein Fernglas auf sie richtet, verschwinden – immer ist da eine Traurigkeit zu spüren und der Wunsch, das Unerklärliche doch zu fassen.

Einmal aber gibt es doch so etwas wie ein stummes Verstehen, ein Happy-end: Ein Mann, Patient im Krankenhaus, begegnet nachts auf dem Klinikbalkon einer jungen Frau. Schön, schweigend und unnahbar ist sie, und sie ist vielleicht noch nicht einmal real. Dass sie ihm aber am Ende einen Kuss auf die Wange gibt, ist etwas, das – Zitat – "einem wohl nur einmal im Leben passiert".