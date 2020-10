Botho Strauß - Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern

Gegen die Ablenkung

Es geht um Alles, gibt uns Botho Strauß zu verstehen. Hier stemmt sich jemand gegen den Un-Geist der Zeit, mit deutlich rhetorischem Besteck: Sind es nicht – so die Suggestion – die in sich versunkenen Denker und mehr noch die Dichter in der Nachfolge von Pindar und Hölderlin, die Sinn in unsere Welt tragen? Und nicht die Marktschreier des Sekundären, die flinken Denker des Zeitgeistes. Botho Strauß` Zorn über die Ablenkungskultur einer sinnentleerten Moderne hält augenscheinlich an. Seit jenem legendären Essay "Anschwellender Bocksgesang", den er 1993 im Spiegel veröffentlichte: ein geistiger Wirkungstreffer, wie ihn kein Autor in Deutschland je erzielen konnte.

Strauß löste damit einen Sturm der Empörung aus, aber auch klammheimliche Freude. Im vorliegenden Band ist dieser Text mit aufgenommen. Rückblickend ein Zeitdokument, das Anlass bietet für eine Frage: Erfolgte das Veto gegen die Geister der Zeit im Rahmen einer kontinuierlichen biografischen Entwicklung des Autors oder stellte dieses Traktat für Strauß selbst einen Bruch dar?

Neues für das Theater der Spätmoderne

Zwei Mal in seinem Leben hat Botho Strauß entscheidende Momente in der deutschen Kulturgeschichte mitgestaltet. Das erste Mal Mitte der 1970er Jahre, als er mit seinen Theaterstücken ein neues Terrain für das Theater der Spätmoderne erschloss.

Man sollte sich dazu die Schauspielerin Edith Clever im Stück Groß und Klein in Erinnerung rufen. Sie spielte die Lehrerin Lotte Kotte aus Remscheid Lennep, die – was für eine Zumutung! – im Tonfall einer antiken Heroine von der Trivialität ihres Mittelschichtlebens sprach. Es war der gelungene Versuch, das narzisstische Entfremdungsgebrabbel in den damaligen Milieus bloßzustellen und zugleich der postmodernen Forderung nach dem "Ganz Anderen", mit Pathos und Sarkasmus nachzukommen.

In seinen 1981 veröffentlichten Prosaskizzen "Paare, Passanten" präzisierte Strauß dann seine hohe Kunst. In subtilen Einzelbeobachtungen entlarvte er das gefühlige Geschwätz um Beziehungskisten und Selbsterfahrung in bleierner Zeit; ein Sittengemälde von bestechender luzider Präzision.

Abseits des Beobachtens

Was ihn damals umtrieb und motivierte, ist jetzt im Buch in seiner Hommage an Dieter Sturm, dem ersten Leiter der Schaubühne, einem erklärten 68er, nachzulesen. Strauß reflektiert darin ein gewichtiges Kapitel der bundesrepublikanischen Mentalitätsgeschichte: Am Anfang herrschten da noch bemühter Protest und Aufbruch, aber es dauerte nicht lange, bis sich gegen die hehren Ansprüche von einst Renegatentum und kleinbürgerlich miefige Gefühle durchsetzten – mit besonders fatalen Folgen für die Kunst.

"Die Antihaltung, der tief eingeimpfte, unüberwindliche Affekt der ersten Protestgeneration, wandert durch die persönliche Gemütsgeschichte, kehrt sich gegen die eigenen Anfänge und erhält sich schließlich als eine antirevolutionäre. Kaum anzunehmen, dass diese Haltung jemals die Befangenheit, den Bannzirkel des provokativ Oppositionellen verlassen und eine gelöste, souveräne Konfession hervorbringen könnte."

So wollte Botho Strauß nicht enden. So nicht. Es folgte der "Anschwellende Bocksgesang". Botho Strauß verließ den Pfad des genauen Beobachters. Seither hat er seine einstige induktive Fähigkeit, aus dem Einzelnen das Allgemeine herauszulesen, eingetauscht gegen eine starre Attitüde der Erhabenheit. Im Schoß der antiken Mimesis sich wähnend, wurden die Traktate immer raunender.

Modernes Theater, Fotografie und Philosophie

Im neuen Band müht sich Botho Strauß immerhin um Differenzierung und Zeitbezug. In fünf Teilen erfahren wir durchaus Erhellendes über das moderne Theater. Strauß äußert sich zum Verhältnis von Kunst und Fotografie – und immer wieder über Philosophie, wobei er sich etwas zu abgöttisch zu Martin Heidegger bekennt.

Zur Lektüre empfohlen seien seine Reden zum Büchner- und zum Lessingpreis. Seine Betrachtungen zur Geltung und Kulturgeschichte des nackten Körpers leuchten ein. Dazu bestechen einzelne Porträts von Schauspielern und Künstlern – kein bekannter Romanautor darunter. Insgesamt aber vermisst man jene Sensoren, die er einst zur Enthüllung der bundesdeutschen Wirklichkeit ausfahren konnte.

"Was ist stark genug, Bildkeil genug, um sich zwischen uns und dem Design-Müll zu schieben, zwischen uns und dieser ansteigenden Halde von ausgelöffelten Jogurtbechern?"

Eine durchaus verständliche Bitterkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Eine Besorgnis über die Möglichkeit von Kunst in dürftiger Zeit. Aber die Remythisierung aller Bestände, wie sie Botho Strauß vornimmt, bietet zu wenig an Alternativen.