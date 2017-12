Oberhausen: Literatur aus der Einkaufsstraße

Ein Essay mit zwölf Monologen

Aus den Interviews soll ein Essay entstehen. Hammerthaler will sich an einem Genre versuchen, das er so noch nicht gesehen hat. "Ich möchte einen Essay mit zwölf oder 13 Monologen schreiben, die ich aus den Gesprächen entwickle", verrät er im WDR Interview.

Dazwischen will er seine persönlichen Beobachtungen in der Marktstraße einfließen lassen. Bereits im Januar soll das Buch im Oberhausener Literaturhaus präsentiert werden. Für seine Recherchen vor Ort hat Hammerthaler noch bis zum 15. Dezember Zeit. Dann endet sein Aufenthalt als Straßenschreiber in Oberhausen.

Stand: 04.12.2017, 16:50