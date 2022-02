Am Anfang steht ein Missverständnis. Der Held der titelgebenden Geschichte will Natascha besuchen, die er mag und die ihn zum Geburtstag eingeladen hat. Aber dann verwechselt Jura, ein Student der Journalistik, Frjasewo mit Frjasino und es beginnt eine Art Irrfahrt auf Schienen. Auf dem Bahnsteig im Nirgendwo der Moskauer Vororte lernt er einen allwissenden Mann kennen, der auch metaphysischen Durchblick hat.

"Jetzt sagen Sie bitte: Wer war Wladimir Iljitsch Lenin?, fragte Jura laut und verschränkte triumphierend die Arme vor der Brust.

'Der Mann, der die Pyramide des roten Rauschens in Gang setzte.'

Jura blieb der Mund offen stehen.

Von der hab ich noch nie was gehört.

Sie erzeugt das permanente rote Rauschen.

Wozu soll das gut sein?

Um die innere Ordnung des Menschen zu stören.

Stören? Wozu?

Damit der Mensch aufhört, Mensch zu sein."

Dieses rote Rauschen und die damit verbundene Gewalt ist der rote Faden durch alle Erzählungen, die sich ansonsten in Tonlage, Sprache und Dramaturgie unterscheiden. Jura heiratet in der parabelhaft voranstürzenden Erzählung "Die rote Pyramide" nicht Natascha, sondern Albina, er macht so weit wie möglich Karriere, wird Vater und leidet an Herzproblemen. Im Angesicht des finalen Infarkts, der ihn in unmittelbarer Nähe des Kreml überrascht, gerät er in den Bann des Rauschens der roten Pyramide. Es verschlägt ihm buchstäblich die Sprache.

"In jedem Menschen Menschen ist Licht Licht und das rote Rauschen Rauschen schlägt schlägt aus der Pyramide Pyramide nach dem Licht Licht im Menschen Menschen es zu löschen löschen es erlischt aber nicht nicht wozu dann wozu das Schlagen

Schlagen…"

Vladimir Sorokin liebt es, die Geschichten plötzlich wirklichkeitsentgrenzend abstürzen zu lassen. Die Schilderung einer alltäglichen Situation schlägt durch ein Detail ins Absurde um, das alle logischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten untergräbt. In den harschen Umschlägen vom bergenden Strom des Realismus in den gehobenen verdrehten Irrsinn in Sorokins Erzählungen spiegelt sich eine langerprobte Erfahrung des russischen Alltags: Die Gewalt der Obrigkeit erzeugt Risiko und Angst, die dem Einzelnen tatsächlich den Boden unter den Füßen wegziehen.

In der Erzählung "Der Tag des Tschekisten" sitzen Iwan und Mark bei eingelegten Pilzen, Hering, Salzgurken, Speck und Wodka zusammen und klopfen die Berufserfahrung des jeweils anderen ab.

"'Hast Du Provokateure eingeschleust?'

'Ja.'

'Hast Du Geiseln genommen?'

'Aber ja.'

'Und sie später erschossen?'

'Logisch.'

'Warst Du selbst an Massenerschießungen beteiligt?'

'Ja klar.'

'Schämst Du dich nicht?'

'Nein.'"

Ein ebenso stoischer wie lebenszerrüttender Dialog, der sich über mehrere Seiten zieht. Immer dicht an der historisch verbürgten Wahrheit.

Mark stellt sich als Folterer des Regisseurs Wsewolod Mejerchold heraus, auch den Schriftsteller Isaak Babel hat er erschossen. Nach dem Grausamkeitenabgleich landet das Gespräch der beiden Geheimdienstler beim Sex. Jetzt erzählt nur noch Mark und schildert eine Vergewaltigungsszene im Pionierlager, deren Zeuge er als kleiner Junge wurde. Sorokin gestaltet die Szene seitenlang als Dialog zwischen dem Mädchen und ihrem Vergewaltiger – eine Direktheit, die auch den Leser zum Augenzeugen macht. Sexualität ist neben der Gewalt das zweite Leitmotiv der Erzählungen, denn Vladimir Sorokin ist an dem Regime von Macht interessiert und am Wesenskern des durch die Macht drangsalierten Individuums, der sich in der Sexualität zeigt. Die Erzählungen laufen hier nicht nur zu grausamer, sondern auch zu urkomischer Hochform auf. Die „Rote Pyramide“ ist ein hellsichtiges und daher böses Buch über die russische Macht. Gerade die verrücktesten und grellsten Passagen beschreiben die Wirklichkeit genau. Erzählerisch zieht Sorokin dabei alle Register – vulgär, witzig, hochgestochen, stoisch, bodenständig, direkt – ein Über-Text, der noch jeden Slang in sich aufnimmt und die Worte am Ende freistellt, ohne Punkt und Komma. Wie sonst soll man über eine atemraubende Herrschaftslogik und Hysterie schreiben…