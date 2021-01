Rose ist um die 50, geschieden, Sekretärin, lebt in Nancy, hat zwei Söhne, die aus dem Haus sind, sie fährt einen Fiat punto und trinkt abends nach der Arbeit in einer Bar namens Royal gern ein paar Gläschen mit ihrer Freundin. Sie hat sich gut gehalten, erwartet aber von den Männern nicht mehr viel, und nachdem der letzte Typ sie geschlagen hat, hat sie in ihrer Handtasche einen kleinen Revolver, 9 mm, 650 Euro, mal so für alle Fälle. Und der Fall tritt ein – aber ganz anders als gedacht.