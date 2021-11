Illies beschreibt rasant all die Amouren und Ehen, die Affären und Scheidungen in den zehn Jahren von 1929 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Man war leidenschaftlich und cool, man tanzte auf dem Vulkan, die Künstler waren so frei wie nie vorher und nie mehr danach – was für eine Revue durch Herzen und Betten! Politisch, ja, aber auch: hochunterhaltend.