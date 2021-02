Sie schildert im ersten Band eine Kindheit in einem Arbeiterviertel in Kopenhagen, im zweiten Band "Jugend" gelingt es ihr, erste Gedichte in einer Literaturzeitschrift zu veröffentlichen und in Band drei, "Abhängigkeit", erzählt sie, wie sie tablettensüchtig wird.

"Abhängigkeit" erschien 1971, ein paar Jahre danach war diese schmale, schöne, begabte, sensible Frau tot. Ihr intensives, poetisches Werk über ihr Leben ist absolut lesenswert.