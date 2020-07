"Jenseits der Erwartungen" von Richard Russo

Von Elke Heidenreich

Teddy, Lincoln und Mickey sind Freunde seit ihrer Studienzeit, und damals waren sie alle in dasselbe Mädchen verliebt, in Jacy. Jacy ist aber seit Jahrzehnten spurlos verschwunden, und die drei Männer – jetzt alle jenseits der 60 – treffen sich im Sommer 2015 am Meer zu einem Erinnerungswochende.