Sonja Heiss - Rimini

Die Handlung

Die Armins sind eine Familie, Hans und Ellen plus zwei Kinder, dazu Oma Barbara und Opa Alexander. Und dann ist da noch Masha, die Schwester von Hans, deren biologische Uhr dröhnend laut tickt, die schon allein deshalb eine Familie gründen will, aber nicht weiß, mit wem, und wie das geht mit einer normalen Ehe, einer Familie. Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, funktioniert doch auch bei all denen, die man sonst noch so kennt, ganz gut. Bei Oma und Opa vermutlich auch, schließlich sind die schon ein halbes Leben zusammen. Das muss doch Liebe sein, oder jedenfalls sowas Ähnliches. Was es wirklich ist, wie das mit der Ehe ist und dem Zusammenleben und den Männern und Frauen, und warum es vielleicht nicht funktionieren kann, und das auch nicht wirklich schlimm ist, davon erzählt Sonja Heiss in ihrem Roman.

Die Bewertung

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Wie sie das tut, wie sie die Leben von fünf Menschen seziert, das ist ebenso komisch wie traurig. Die Autorin hat ein großartiges Gespür, mit Peinlichkeiten und schier unerträglichen Macken umzugehen. Sie stellt niemanden bloß, sie beschreibt nur. Und wie sie das tut, ist ganz große Kunst. Das hat was von Loriot ("Mein Ei ist zu hart."). Von Woody Allen, "Hannah und ihre Schwestern", "Szenen einer Ehe" oder "Gott des Gemetzels". Aber es ist die große Gabe von Sonja Heiss, die Geschichte auf ihre ganz eigene Art, mit ihrem eigenen literarischen Stil zu schreiben. Während man noch da sitzt und sich für Macken und Unsicherheiten der anderen schämt, fremdschämt eben, nimmt man überrascht war: Fremd ist das gar nicht, das könnte ich sein. Manche Dialoge sind so, als wäre es ein Stück von mir. Was das Buch obendrein noch zu einem besonderen Vergnügen macht: Es hat die besten Szenen von schlechtem Sex, die ich seit langem gelesen habe. Und sie sind kein bisschen peinlich, sondern sehr, sehr komisch. Nur ganz, ganz am Rande hat "Rimini" etwas mit dem Badeort in Italien und Ferien an der Adria zu tun.

Die Autorin

Sonja Heiss ist knapp über vierzig, eine sehr erfolgreiche Regisseurin, war dramaturgische Assistentin bei dem preisgekrönten Kinofilm "Toni Erdmann“ und wurde mit ihrem Film "Hedi Schneider steckt fest" auf der Berlinale und internationalen Festivals gefeiert und ausgezeichnet. "Rimini" ist ihr erster Roman. Wie Beziehung funktioniert oder eben auch nicht, das weiß sie. Sie hat eine Tochter und ist nicht verheiratet.

Sonja Heiss

Rimini

Verlag: KiWi

ISBN: 978-3-462-05044-8

20 Euro