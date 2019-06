Sommerlektüre mit Elke Heidenreich

"Maschinen wie ich" von Ian McEwan

Wir sind in den 1980er Jahren. Charlie kauft sich von einer Erbschaft Adam, einen Roboter, der von einem echten Menschen nicht zu unterscheiden ist. Das geht so weit, dass nicht nur Charlie sich in Miranda verliebt, sondern Adam auch. Und es geht noch weiter, denn in Mirandas Vergangenheit gibt es dunkle Flecken, und Adam, die künstliche Intelligenz, urteilt darüber moralischer und schärfer als Charlie, der schon mal was unter den Teppich kehren kann. Kann das gut gehen? Kann es nicht. Sehr amüsant, spannend und eine schöne Zukunftsvision – wer sitzt da irgendwann mit uns am Tisch?