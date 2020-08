Timothy Snyder: Und wie elektrische Schafe träumen wir

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn.

Passagen Verlag, Wien 2020.

80 Seiten, 10,20 Euro.

Niedergang von Menschlichkeit und Intelligenz

Können Maschinen denken? Diese Frage stellte sich bereits 1950 der Informatikpionier Alan Turing. Er vermutete, dass es bis zum Jahr 2000 möglich sein werde, unsere Computer so zu programmieren, dass wir zwischen Mensch und Maschine nicht mehr eindeutig unterscheiden können. Dieser sogenannte Turing-Test inspirierte Philip K. Dick zu seinem Science-Fiction-Klassiker "Do Androids Dream of Electric Sheep?". Der spielt im Jahr 2021 und diente als Vorlage für den düsteren Film "Blade Runner".

Geht es allerdings nach dem US-amerikanischen Historiker Timothy Snyder, ist das, was wir heute erleben, noch deutlich dystopischer als es sich Science-Fiction-Autoren je ausgemalt haben. Snyder zeichnet ein bedrohliches Szenario, das von der digitalen Welt ausgeht und unsere Demokratie und Freiheit bedroht:

Timothy Snyder:

"If there's one thing, I think, that's essential to, which is most characteristic of the problem of democracy today, it's that the future is gone. […] If you think technology is automatically enlightening you, then you don't recognize that the internet, in fact generally plays on our emotions and that the rise of the internet is actually correlated, unfortunately, with the decline in human capacity and a decline in human intelligence."

"Ich glaube, vor allem ein Satz charakterisiert das Problem, das die Demokratie heute hat: Die Zukunft ist verschwunden. Wenn wir glauben, die Technologie mache uns automatisch zu aufgeklärten Menschen, dann verkennen wir, dass das Internet faktisch meist nur auf unserer Gefühlsebene anspricht und dass der Aufstieg des Internets unglücklicherweise mit einem Niedergang von Menschlichkeit und Intelligenz einhergeht."

So äußerte sich Snyder letztes Jahr in der Reihe "55 Voices for Democracy" des Thomas Mann Haus’ in Los Angeles.

Zusammenspiel von Mensch und Maschine

In seinem neuen Essay "Und wie elektrische Schafe träumen wir" erklärt er die weitreichenden Konsequenzen der künstlichen Intelligenz für unsere Zukunft auf spannende Weise. Ausgehend vom Turing-Test sowie den Erzählungen von Philip K. Dick und Isaac Asimov analysiert er verschiedene Konstellationen des Zusammenspiels zwischen Mensch und Maschine.

Snyder sieht uns einer "digitalen Tyrannei" ausgesetzt, die einerseits Wahrheit systematisch negiert und andererseits Menschen glauben lässt, sie agierten selbstständig, obwohl ihre Handlungen schon längst durch ihre Smartphones und Computer gesteuert werden: Wir sehen ein Video oder lesen ein Tweet und schon ist die Botschaft in uns, ohne das wir eine Übertragung bemerkt oder sie kritisch hinterfragt hätten. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass wir immer noch mehr davon bekommen.

"Soziale Netzwerke animieren die Nutzer dazu, online zu bleiben, indem sie in unregelmäßigen Abständen Belohnungen anbieten. Sie bieten Inhalt, von dem sie wissen, dass er zu den Emotionen des jeweiligen Users passt, und mischen anschließend extreme Versionen der Ansichten und Praktiken einer anderen Gruppe hinzu. Der Nebeneffekt unregelmäßiger Verstärkung ist somit eine politische Polarisierung. […] Wir hören, was wir hören wollen."

Bots in Sozialen Medien

Indem wir also zunehmend Zeit mit digitalen Geräten verbringen, können Ängste instrumentalisiert, wir von falschen Überzeugungen bestärkt und manipuliert werden. Und darin liegt die Gefahr, findet Snyder. Denn das Internet diene schon lange als Hilfsmittel von kapitalistischen Unternehmen, Digitaloligarchen und populistischen Parteien wie der AfD. So geschehen beim Präsidentschaftswahlkampf 2016 in den USA, bei dem angeblich russische Bots eine digitale Kampagne ausführten und so überhaupt ermöglichten, dass Trump gewinnen konnte.