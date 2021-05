Mathildes Ankunft in Marokko

Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht lange zu Ende, als eine junge Frau aus dem Elsass in Marokko eintrifft:

"Rabat war ein sonniges weißes Städtchen, dessen Eleganz Mathilde überraschte. Entzückt betrachtete sie die Art-déco-Fassaden der Häuser im Zentrum. (…) Überall waren Baustellen und halb fertige Häuser, vor denen zerlumpte Männer nach Arbeit fragten. Da gingen Nonnen neben zwei Bäuerinnen, die Reisigbündel auf dem Rücken trugen. (…) Zum ersten Mal im Leben atmete Mathilde den salzigen Wind des Atlantischen Ozeans."

Neuen Moralvorstellungen anpassen

Der Roman erzählt von Mathilde, die sich in Mühlhausen in Amine verliebt hat - einen der rund 35 000 aus Marokko stammenden Soldaten, die in der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg gedient hatten. Aus Liebe, Abenteuerlust und dem Drang, der Enge des bürgerlichen Elternhause zu entfliehen, heiratet sie ihn und folgt ihm nach Meknès, wo er eine Landwirtschaft aufbauen will. Mathilde wird schnell klar gemacht, dass sie sich von nun an den rigiden Moralvorstellungen der dortigen Gesellschaft beugen muss.

"Mit eisiger Stimme, die Augen auf den Terrazzoboden geheftet, bestätigte er nur: 'So ist das hier.' Diesen Satz würde sie noch oft hören. Und genau in dem Moment begriff sie, dass sie eine Fremde war, eine Frau, eine Ehefrau, ein Mensch, der der Gnade der anderen ausgeliefert war. Amine war jetzt auf seinem Territorium, er war es, der hier die Regeln erklärte, der sagte, wo es langging, der die Grenzen des Anstands, der Scham und der guten Sitten zog."

Ein ganz anderer Mann

Im "Land der Anderen" verwandelt sich ihr Ehemann vom charmanten Jungen in einen Tyrannen, der immer stärker die patriarchalischen Gesetze und Tabus der Tradition einfordert. Und das heißt: die Frau muss dem Mann gehorchen.

"Sie weinte zu viel, sie lachte zu viel oder falsch. Als sie sich kennenlernten, hatten sie ganze Nachmittage lang am Rheinufer im Gras gelegen. (…) Er, der beim Lachen nie seine Zähne zeigte, immer eine Hand vor den Mund hielt, als wäre für ihn Freude die unzüchtigste und beschämendste aller Leidenschaften (…). Dann, in Meknès, änderte sich alles, und die wenigen Male, die er mit ihr ins Cinéma Empire ging, verließ er die Vorstellung schlecht gelaunt, wütend auf seine Frau, die gekichert und ständig versucht hatte, ihn zu küssen."

Ausgrenzung und Ablehnung

Die Stadt Meknès ist strikt aufgeteilt. Die Kolonisten wohnen in der "Ville nouvelle", die als "Labor der Moderne" gilt - im Gegensatz zu dem engen Gassengewirr der arabischen Stadtviertel. Mathilde wird wegen ihrer Ehe mit einem Einheimischen von den Franzosen scheel angesehen. Die Ablehnung weitet sich auf die Kinder aus. Vor allem Aïcha, Mathildes älteste Tochter, wird in der katholischen Schule von den Klassenkameradinnen gehänselt.

Politisch ringt Marokko in jenen Jahren um seine Unabhängigkeit. Der Bruder von Amine hat sich dem Kampf verschrieben:

"Omar gab seinen Kameraden ein Zeichen, und sie sprangen aus dem Wagen. Sie liefen zu der wartenden Menschenmenge und tauchten in dem Schwarm unter, dessen Erregung unablässig zunahm. Hinter ihnen hatten verschleierte Frauen sich auf Gerüste gestellt und riefen: 'Unabhängigkeit!' Omar ballte die Faust, er begann ebenfalls zu schreien und reichte den Männern um sich herum die Säcke voll Abfall. Sie warfen den Polizisten Orangenschalen, fauliges Obst, getrockneten Dung ins Gesicht."

Erzählungen von Slimanis Großmutter

Leïla Slimani hat sich für dieses Buch von den Erzählungen ihrer eigenen elsässischen Großmutter inspirieren lassen, die einen ähnlichen Lebensweg hatte wie die Protagonistin im Roman.

Der Schriftstellerin gelingt es, die entscheidende Etappe der Geschichte Marokkos im Übergang von der Kolonie zum Königreich, das es heute ist, zu zeichnen. Die blutigen Auseinandersetzungen, die zur Vertreibung der Franzosen führten, betreffen auch Mathildes Familie, die zwischen den Fronten steht. Ihr Mann denkt einerseits progressiv, er will die marokkanische Wirtschaft voranbringen und erfindet ein Bewässerungssystem für seine Farm, die Politik ist ihm letztlich egal.

Die Veränderung zum autoritären Patriarchen

Gleichzeitig wird er immer mehr zum autoritären Patriarchen, der seine Schwester zwangsverheiratet und seiner Frau die Nase zertrümmert, als sie anfängt, als Ärztin eigene Wege zu gehen.

"Amine liebte seine Frau, er liebte sie, und er begehrte sie so sehr, dass er manchmal nachts aufwachte und sie beißen, sie verschlingen, sie ganz und gar besitzen wollte. (…) Wie war er auf die verrückte Idee gekommen, dass er mit einer Europäerin zusammenleben könnte, einer so emanzipierten Frau wie Mathilde? (…) Er wollte eine Frau wie seine Mutter, die ihn ohne viel Worte verstand, mit der Geduld und der Selbstverleugnung seines Volkes, die wenig sprach und viel arbeitete. (…) Mathilde machte ihn zu einem Verräter und einem Ketzer."

Slimanis Sprache ist nicht ganz frei von manchmal kitschiger Liebesromantik und gelegentlich etwas eindimensionaler Psychologisierung.

Ein Plädoyer für Frauenrechte

Aber es gelingt ihr, den Blick auf die Kolonialzeit zu richten, ohne vorgefertigte Urteile zu liefern. Sie zeigt das unterdrückerische Zwei-Klassen-System, ohne Revolutions-Fanatismus auszublenden. Vor allem die brutale körperliche und psychische Gewalt gegen Frauen, die in der traditionellen Ordnung zur Unterwerfung verdammt waren oder immer noch sind, spricht sie schonungslos an.

"Das Land der Anderen" ist ein entschiedenes Plädoyer für die Rechte von Frauen, für die Befreiung von sexuellen Tabus und einengenden Traditionen. Ein aufklärerisches Werk, kraftvoll erzählt. Ein wichtiger Roman.