Vorlesewut? Der Aufstieg der Literatur vor Publikum

Diejenigen, die diese Veranstaltungen besuchen, sind sehr häufig Menschen, die Spaß am Lesen haben, die sich für die Texte und die Autoren interessieren. Das ist keine gegenläufige Bewegung, wie Sie es beschreiben.

Simone Ehmig

Man wird sicherlich auch die Zahlen zum Umsatzrückgang - das sind zwei Prozent - relativieren und einordnen müssen, wenn sie im Sommer vollständig zu diesem Thema vorliegen. Im letzten Jahr gab es einen Zuwachs von einem Prozent, da war keine Euphorie. Bei zwei Prozent minus wird stark dramatisiert.

Die Gründe, dass Menschen zu solchen Veranstaltungen gehen, sind unter anderem die Lust an Texten, das Interesse an den Autoren, und auch ein Trend dazu, Literatur zu "eventisieren", also zu einer Veranstaltung zu gehen mit anderen gemeinsam. Aber es ist sicherlich kein Ersatz für das Lesen der Texte selbst.

WDR 3: Wie ist eigentlich die Lage in deutschen Kinderzimmern? Ist die Vorlesebegeisterung dort auch so groß?

Simone Ehmig: Ein Drittel der Familien mit Kindern in Deutschland lesen ihren Kindern nicht oder nur selten vor. Und dieses Vorlesen im Kinderzimmer ist etwas ganz anderes als das Vorlesen bei Autoren- oder Literaturlesungen. Hier geht es um einen ganz wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung der Kinder, für die Entwicklung ihrer Lesemotivation, ihren Zugang zum Lesen.