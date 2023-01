"Lucia" von Corinna Sigmund

Recherche zu einer Tänzerin

"Als Vilém endlich aus der Küche kam, betrachtete ich noch immer das Foto der Tänzerin. (...) Ich hob die Biografie hoch: Brauchst du das? Er nahm mir das Buch aus der Hand. Ich wünschte mir damals, Vilém würde mich so anfassen wie seine Bücher: konzentriert, zielgerichtet, erotisch."

Anka verlässt Vilèm und zieht bei Katharine, der Regisseurin ein, für die sie arbeitet. Sie planen ein neues Tanzprojekt über diese Tänzerin, von der die Biografie handelte, die Anka bei Vilèm fand: Lucia. Geboren 1907 in Triest als Tochter des irischen Schriftstellers James Joyce und seiner Muse und Geliebten Nora Barnacle. Anka, die Ich-Erzählerin in Corinna Sigmunds Buch "Lucia" beginnt die Recherche.

Aufwachsen in einer besonderen Gesellschaft

Lucia wuchs in einer Gesellschaft überspannter Künstlerpersönlichkeiten auf, in der Kinder eher adrettes Dekor waren. Die politischen Umstände während und zwischen den beiden Weltkriegen führten zu häufigen Wohnungswechseln der Familie.

"Triest, 23. Mai 1915

Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. (...) Jim besorgt Ausreisegenehmigungen, Visa und Zugbillette in die Schweiz. Du stehst im zweiten Stock der Wohnung in der Via Donato Bramante, Puppe im Arm, während Nora an dir vorbeieilt und Kleidungsstücke in die offenen Mäuler der herumstehenden Koffer wirft. Lucia, can’t you get out of the way, for God’s sake?"

Begegnung in der Normandie

Anka spricht Lucia per Du an. In kurzen, mit Datum oder Ortsangaben übertitelten Ab-sätzen und Kapiteln rekonstruiert sie Lucias Leben anhand von Zitaten und beschreibt sie in Fotografien. Dazwischen erzählt Anka ebenso kapitelweise ihre Geschichte der Recherche. Der Besuch eines Workshops für Tanz in der Normandie gehört dazu, wo sie Huyen kennenlernt, die auch tanzt, aber ihr Geld als Brokerin verdient.

Sie sprechen französisch miteinander. Eine sexuelle Beziehung entwickelt sich zwischen den beiden, eifersüchtig, zwiespältig. Sie treffen sich noch öfters auf Ankas Reise zu Lucia. Ein Foto zeigt sie mit ihrer Kinderfreundin Helen in Nizza.

"Mit Helen sprichst du Deutsch und Französisch. Du träumst Italienisch. Du hast nichts mehr zu sagen in deiner Mutter-Sprache: Answer me, Lucia, where are you going? Du liebst Chaplin. Du liebst das Kino. Du bist wie das Kino: jung, stumm, draufgängerisch."

Der erste Anfall

Lucia macht eine Tanzausbildung in Paris, für Erfolge im klassischen Ballett ist sie je-doch bereits zu alt. Sie tanzt dennoch, wird sogar zu einem Wettbewerb eingeladen. Kurz darauf hört sie auf zu Tanzen und widmet sich Liebschaften, unter ihnen der Assistent ihres Vaters, Samuel Beckett, und der Künstler Alex Calder.

Lucia ist Mitte zwanzig, als sie auf der Geburtstagsfeier zum 50. ihres Vaters tobt und schreit. Ihr erster Anfall. Es folgen weitere und Jahre in verschiedenen psychiatrischen Kliniken in der Schweiz, in Frankreich, danach in England.

St. Andrews, Northampton, 10. April 1951

"(...) Du kannst nicht aufhören zu gähnen. Du zündest dir unaufhörlich Zigaretten an. Miss Joyce, you should quit smoking. Ja, aber was soll man sonst den ganzen Tag tun?"

Detailverliebt und poetisch

In Briefen an Tanten bat Lucia öfters darum, man möge sie nach Hause bringen. Doch im nächsten Kapitel steht dann wieder Ankas Story im Vordergrund. Jeder Kaffee im Plastikbecher, jede Begegnung mit Huyen, Jerome, Vilèm und wie sie alle heißen, ist der Ich-Erzählerin wert ausgebreitet zu werden, detailverliebt, bisweilen poetisch, aber nebensächlich und ohne Spannung. Nicht zu vergessen die tragische Sache mit der Malerin Iva in der Psychiatrie in Köln.

"Iva breitete die Arme aus. Ich stand auf Zehenspitzen, lehnte mich in ihre Um-armung, ohne zu verstehen, wie Ivas zerbrechlicher Zustand eine solche Form ergeben konnte. Eine Form, die bewirkte, dass ich es war, die sich schwach fühlte."

Ein reizvolles Experiment

Corinna Sigmund stellt in diesem Buch in abwechselnden Kapiteln zwei in sich eigenständige Geschichten nebeneinander: Ankas Ich-Erzählung über die Zeit der Recherche, und die sprachlich skizzenhafte Rekonstruktion von Lucias Leben aus der Du-Perspektive. Ankas Erlebnisse scheinen der Autorin zuletzt wichtiger zu sein als Lucia, die den Titel gibt.

Indessen Lucias Geschichte in dem kunstvollen Konstrukt des Du und der Zitate eingekapselt bleibt. 130 Zitate insgesamt im Original italienisch, französisch und seitenweise englisch aus Biografien, Briefen und Krankenakten, sowie Texten von James Joyce und anderen, allesamt mit Fußnoten im Anhang aufgelistet. Das ist fleißige Recherchearbeit.

Vielsprachige bibliophile Europäerinnen mögen das mit Vergnügen lesen. Ein reizvolles Experiment. Rohstoff. Der Roman über Lucia Joyce in deutscher Sprache bleibt noch zu schreiben.