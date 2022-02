"Es war einmal, verborgen in der Erinnerung, eine Insel weit draußen im Mittelmeer. Sie war so schön und blau, dass die vielen Reisenden, Pilger, Kreuzfahrer und Händler, die sich in sie verliebten, entweder nie wieder von ihr fortgehen wollten oder sie am liebsten mit Hanftauen in ihre fernen Heimatländer gezogen hätten. Das mögen Legenden sein. Doch Legenden gibt es, damit wir erfahren, was die Geschichte vergessen hat."

Zypern ist eine geteilte, zerrissene Insel, halb griechisch, halb türkisch. Sie wird zum Schauplatz von Elif Shafaks moderner "Romeo-und Julia", oder besser "Kostas und Defne"-Geschichte. Die beiden Jugendlichen können sich im Jahr 1974 nur heimlich treffen: es herrscht Bürgerkrieg, mit Toten auf türkischer und griechischer Seite.

"Kostas schlang die Arme um sie und schmiegte seine Wange an ihren Kopf. Defne vergrub ihr Gesicht an seinem Hals. Beiden war klar, dass sie gesehen und bei ihren Familien verpetzt werden konnten, auch wenn es zu so später Stunde nicht sehr wahrscheinlich erschien. Auf einer Insel, ob groß oder klein, gab es überall Augen, die hinter jedem vergitterten Fenster, hinter jedem Spalt in der Wand und durch jeden Rotschwanzbussard hoch oben alles mit starrem Raubvogelblick beobachteten."

Kostas und Defne treffen sich heimlich im Lokal "Die glückliche Feige", das von dem schwulen Paar Yiorgos und Yusuf geführt wird. Schließlich werden sie getrennt, Kostas geht nach London. Dort steht in unserer Gegenwart auch ein Feigenbaum. Er wird von dem schweigsamen Biologen Kostas gepflegt und geschützt, ebenso wie die Tochter Ada, die nach dem Tod von Mutter Defne zu kämpfen hat. Die Feige wurde von Kostas und Defne einst aus Zypern nach London gebracht, sie hat deren Leben beobachtet und erzählt selbst:

"'Wenn du vergraben bist, komme ich jeden Tag und rede mit dir', sagte Kostas, während er den Spaten in den Boden trieb. 'Du wirst bestimmt nicht einsam sein.' Ich hätte ihm so gern erklärt, dass Einsamkeit eine Erfindung der Menschen ist. Bäume sind niemals einsam. Die Menschen glauben, sie wüssten genau, wo sie selbst enden und der andere beginnt. Bäume mit ihren verschlungenen und verflochtenen Wurzeln und ihrem en- gen Kontakt zu Pilzen und Bakterien hegen diese Illusion nicht. Für uns hängt alles mit allem zusammen."

Elif Shafak erzählt in dieser Liebesgeschichte auch von der zypriotischen Kultur, von Essen, Bräuchen, dem dramatischen Bürgerkrieg und der Teilung der Insel. Das alles wird kommentiert vom Feigenbaum in Kostas‘ Garten. Der denkt über die Bedeutung der Bäume und der Natur für die Menschen nach, erzählt von Wurzeln, Zweigen, Baumritualen, von Feigen, Oliven, von Wurzeln und Heimat, Liebe und Tod. Der dritte Strang ist der Geschichte von Tochter Ada in der Gegenwart gewidmet. Als deren Tante Meryem in London auftaucht, erfährt sie immer mehr über ihre türkisch-griechische Familie.

12 Stunden lang führen Eva Mattes und Joachim Schönfeld durch diese verzweigte, opulente Liebes- und Familiengeschichte, mit überraschenden Perspektivwechseln. Mattes leiht der Feige ihre warme Stimme, nachdenklich, etwas melancholisch. Schönfeld gestaltet als Erzähler die beiden anderen Stränge, verknüpft souverän Handlungsfäden, haucht den Figuren Leben ein. Ein sehr gelungenes Hörbuch.