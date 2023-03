"Monde vor der Landung" von Clemens J. Setz

Was sind sie uns zu Pandemie-Zeiten auf die Nerven gegangen, die Querdenker, die noch aus jeder wissenschaftlichen Erkenntnis ein vertracktes Verschwörungsmärchen spintisierten. Und jetzt kommt Clemens J. Setz und lässt uns mehr als 500 Seiten lang die Hirnverschwurbelungen eines abgedrehten Querdenkers mit wachsender Zuneigung und Begeisterung verfolgen. Sein Held ist zwar kein Covid-Leugner und Impf-Gegner, aber doch einer, der als Sektengründer eine neue Weltordnung verkünden will: die Hohlwelttheorie.

"Ihn umgab dabei ein riesenhaftes und geschlossenes Erdenrund: der Hohlglobus. Wo andere Himmel und Sterne sahen, da sah er nur bläuliches Füllgas und bestenfalls apfelgroße Leuchtkörperchen; wo viele die nächste Galaxie vermuteten, da wusste er Australien."

Peter Bender heißt der Mann und es gab ihn wirklich. Er lebte zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Worms, war Fliegerleutnant, zeitweilig Vorsitzender des 'Sozialistischen Arbeiter- und Soldatenrats', dann "Stifter der Wormser Menschheitsreligion". Bender glaubt, dass wir in einer Hohlwelt leben, also nicht auf, sondern in der Weltkugel, was den tröstlichen Vorteil hat, dass nichts für immer verloren ist. Entwickelt hat Bender seine Theorie im Ersten Weltkrieg, und ohne es auszubuchstabieren, macht Autor Clemens J. Setz doch deutlich: Benders skurrile Verrückung des gängigen Weltbildes ist das Resultat einer schweren Kriegs-Traumatisierung. Am Ende, behauptet Bender einmal, stecke in allem der Krieg.

"Jawohl, in allem der Krieg, der Staat, und vielleicht auch, allgemeiner, der Mensch mit seinem albernen Wunsch, weit weg zu gelangen, über sich hinaus, bis zum Mond, was weiß ich. Am Ende stecke in gewisser Weise einfach in allem der Mond. Selbst im Krieg."

Benders Lieblingssatz lautet:

"Kannst du dir nicht ausdenken."

Dabei macht dieser Fantast doch immerzu genau das. Mehr liebenswerter Don Quichote als aggressiv-gefährlicher Rebell ist dieser Querdenker bei Clemens J. Setz also. Zumal vor dem Hintergrund einer Zeitgeschichte, die selbst immer weiter in eine viel bösartigere verschwörungstheoretische Weltanschauung driftet: die Nazis kommen langsam an die Macht. Und der mit einer Jüdin verheiratete Bender glaubt früh zu erkennen: Mit Hitler ist er astrologisch antipodisch verstrickt.

"Solange es mich gibt, dachte er, ist also noch ein gewisses Gleichgewicht da. Ich muss gut auf mich achten."

Doch leider gibt die Realität dann keinerlei Entsprechung zu diesem weltrettenden Größenwahn her. Mit zärtlichem Humor porträtiert Clemens J. Setz hier einen ständig Scheiternden – was bekanntlich eine der großen Begabungen des österreichischen Autors ist. Seine Empathie mit den mehr oder weniger harmlosen Psychos und hochsensiblen Nerds führt sprachlich zu einer zauberhaften Poetisierung der Welt. So wimmelt auch sein neues Buch wieder von wunderbaren Setz-Sätzen, wie

"Das Laub auf der Straße war von der Sonne knusprig gebraten; wenn man darüberschritt, hatte man das Gefühl, es zu kauen."

Verdorrte Sonnenblumen sehen aus wie riesige Bienenaugen. Und eine Telefonkabine wie eine Gnadenkapelle für Gespenster. Sehr clever auch, wie Setz das Historische seines Sujets ganz nah an unsere Gegenwart rückt. Wenn Bender Vorträge über Monde und Hohlwelten hält, bekommt er dafür so hysterische Kommentare wie aus heutigen Twitter-Blasen. Die Furcht vor einer weiteren Welle der Grippe-Pandemie prägt die Gesellschaft. Und Wirtschaftskrise und Inflation vernichten das Geld.

"Es lag in Säcken im Hausflur, als stille, reglose Komödie. Jede Stunde verlor es an Kaufkraft. Das Geld lag unbelebt da, aber zugleich würmelte und vibrierte in ihm die Welt ringsum, ja, der gesamte Wirtschaftsraum krümmte sich in ihm sozusagen unter Schmerzen."

Wann immer ihm die Wirklichkeit missfällt – Peter Bender wird sie sich zurecht biegen. Auch für seine notorischen Ehebrüche, den Sex mit Geliebten, bastelt er sich das passende Theoriegebäude. Straßenlaternen treten ihm unverschämterweise in den Weg und selbst in den Haarwirbeln seiner Kinder sieht er noch den aufdringlichen Ordnungszwang des Universums. So amüsant die Verirrungen des Peter Benders sich über weite Strecken lesen, so bitter und schmerzhaft ist dann sein Ende: Er wird im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Und die Leserin/der Leser hätte es vielleicht selbst nicht gedacht: man trauert um einen narzisstischen, charismatischen, aber vor allem total daneben liegenden Querdenker.