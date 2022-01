Ein Zahnarzt mit besonderen Methoden

Ein Dorf an einem Fluss im Amazonas-Gebiet Ecuadors in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Ein Schiff hat angelegt, bringt Lebensmittel und auch einen Zahnarzt. Der Steg wird zu seiner Praxis. Das ist der grandiose Auftakt zu Luis Sepúlvedas Weltbestseller:

"Der Zahnarzt linderte die Schmerzen seiner Patienten mithilfe einer eigentümlichen Art mündlicher Anästhesie.

'Tut das weh?', fragte er. Die Patienten krallten sich seitlich am Stuhl fest und antworteten, indem sie die Augen weit aufrissen und am ganzen Körper schwitzten. Einige versuchten, die dreisten Hände des Doktors aus ihrem Mund zu entfernen, um mit einem angemessenen Fluch zu antworten, aber ihr Vorhaben prallte auf die muskulösen Arme und die autoritäre Stimme des Zahnarztes.

'Halt still, verflucht! Finger weg! Mir ist schon klar, dass es wehtut. Und wer ist schuld daran? Wer wohl? Ich etwa? Die Regierung! Hämmer dir das in deinen Dickschädel! Die Regierung ist schuld an deinen verfaulten Zähnen. Die Regierung ist schuld an deinen Schmerzen.'

Die Gepeinigten stimmten daraufhin zu, indem sie die Augen schlossen oder sachte nickten."

Die Trauer verarbeiten

Jedes halbe Jahr, wenn der Zahnarzt ins Dorf kommt, bringt er dem alten Antonio Liebesromane mit, die, das ist Antonios Wunsch, traurig sind, aber ein Happyend haben. Durch die Lektüre will Antonio seine eigene traurige Geschichte verarbeiten. Als ecuadorianischer Siedler scheiterte er mit seiner Frau in der Wildnis. Sie starb an Malaria.

"Er wollte es dieser verfluchten Gegend heimzahlen, dieser grünen Hölle, die ihn seiner Liebe und seiner Träume beraubt hatte. Er sehnte ein gewaltiges Feuer herbei, das ganz Amazonien in einen Scheiterhaufen verwandeln würde.

Doch in seinem Gefühl der Ohnmacht wurde ihm bewusst, dass er den Urwald nicht gut genug kannte, um ihn hassen zu können."

Auf der Suche nach der Raubkatze

Antonio freundet sich mit dem indigenen Stamm der Shuar an und lernt von ihnen, im Regenwald zu überleben und ihm mit Respekt zu begegnen, bis Antonio ins Dorf zieht.

Es tauchen Leichen von ausländischen Abenteurern auf. Sie wurden, deutet Antonio, von einem Ozelot-Weibchen getötet, nachdem die Jäger ihre Jungen erschossen hatten. Um Schlimmeres zu verhindern, macht Antonio sich im Dschungel auf die Suche nach der Raubkatze.

Ein Lob des Lesens - mit Schwächen

Mayela Gerhardt trifft in ihrer herausragenden Neuübersetzung dieses Romans immer den richtigen Ton. Das Buch, das ein Plädoyer für den Erhalt des Regenwaldes und den Schutz seiner indigenen Bewohner ist und außerdem ein Lob des Lesens, offenbart 32 Jahre nach seinem Erscheinen allerdings auch ein paar Schwächen.

Gut (die Indigenen und Antonio) und Böse (der rassistische und korrupte Dorf-Bürgermeister und die ausländischen Jäger und Goldsucher) sind hier unrealistisch eindeutig. Und wenn der chilenische Autor schreibt, das Ozelot-Weibchen wolle den Tod seiner Jungen "rächen", dann wirkt das allzu menschlich gedacht.

Showdown von Mensch und Tier

Trotzdem ist "Der Alte, der Liebesromane las" ein äußerst lesenswertes Buch. Sepúlveda berührt uns Leser, indem er seine Figuren mit wunderbarem Humor zeichnet und dann wieder in dramatische Situationen verwickelt. Am Schluss dieses kurzen Romans kommt es zum spannenden Showdown von Mensch und Tier: Antonio sucht unter einem umgedrehten Kanu Schutz vor dem Ozelot-Weibchen: