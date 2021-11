Kleinkriminalität für den Kulturgenuss

Kultur, das ist für den kleinen Edgar regelmäßig ein Abenteuer. Und sie ist verbunden mit den verschiedensten Akten jugendlicher Kleinkriminalität. So klaut er dem Bruder Geld aus dem Portemonnaie oder er veruntreut die Klassenkasse, um sich heimlich spätabends ins örtliche Kino schleichen zu können.

Und Bücher, die ihm beim Durchblättern zusagen, werden kurzerhand in einer Zeitung versteckt geklaut. So auch Marcel Prousts berühmte "Suche nach der verlorenen Zeit":

"Natürlich haben die Leute recht, wenn sie sagen, dass ich zu jung bin, um Proust zu verstehen. Aber gleich auf der ersten Seite war mir klar, wovon der Erzähler spricht. Er spricht von seiner Kindheit. Man weiß nie genau, mit wem man es gerade zu tun hat, mit dem Kind selbst oder mit dem Erwachsenen, der sich an seine Kindheit erinnert. Jedenfalls geht’s ums Einschlafen. Ein Junge, ungefähr in meinem Alter, vielleicht etwas jünger, erwacht eines Abends eine halbe Stunde nachdem er eingeschlafen ist, und hat alles Zeitgefühl verloren. War er vorm Einschlafen gelesen hat, was er während der halben Stunde geträumt hat, alles stürzt mit anderen Erinnerungen durcheinander, und plötzlich gibt es keine Zeit mehr. Oder alles ist gleichzeitig, was aufs selbe hinausläuft. Und weil mir das bekannt vorkam, habe ich dieses Buch gestohlen."

Familiäre Dramen in der Nachkriegszeit

Und nun, rund sechs Jahrzehnte später, macht sich Edgar Selge selbst auf die Suche nach der eigenen verlorenen Zeit. Und was er dabei findet, ist eine Nachkriegskindheit als Sohn eines Gefängnisdirektors im ostwestfälischen Herford.

Diese Kindheit ist nicht nur von Filmen, Literatur und Musik geprägt, sondern von familiären Dramen. Sein ältester Bruder Rainer stirbt, als er mit einer gefundenen Handgranate spielt. Später stirbt auch noch sein jüngster Bruder Andreas, dessen elendem Dahinsiechen der Epilog gewidmet ist – ein grandioses Stück Literatur, das einem die Tränen in die Augen treibt.

Dass die noch nicht ferne NS-Zeit, das Mitläufertum der Eltern, die Erlebnisse des Vaters als Wehrmachtssoldat nicht selbstkritisch hinterfragt werden, gehört genauso zum Alltag wie die Tracht Prügel bei ungeziemendem Verhalten. Dass der Vater seine Kinder regelmäßig schlägt, stürzt den jungen Edgar in schwere innere Gewissensnöte.

"Mensch, Edgar, sag, was los ist.

Meine Liebe zu meinem Vater. Das ist es, was los ist.

Ich will nicht zugeben, von jemandem geschlagen zu werden, den ich liebe. Und noch weniger will ich zugeben, dass seine Schläge meine Liebe nicht ausgelöscht haben. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt."

Ein staunendes Zurückblicken auf die Kindheit

Edgar Selges autobiografisch grundiertes Buch, das die vergangenen Geschehnisse oft romanhaft verdichtet und eindringliche Erinnerungstableaus präsentiert, ist keine Abrechnung mit den Eltern und ihrer Generation, sondern ein fragendes, oft staunendes Zurückblicken auf den Jungen, der der Schreibende einmal war.

Oder genauer: Der 73-jährige Autor will dem zwölfjährigen Ich eine Stimme geben, er will das damalige Erleben nicht retrospektiv beschreiben, sondern es schreibend noch einmal – oder vielleicht zum ersten Mal – vollziehen.

Die unerschütterliche Liebe zu den Eltern

Gelegentlich springt die Erzählperspektive in spätere Zeiten, doch im Zentrum steht der Blick des Jungen auf die Welt um ihn herum. Entsprechend dominiert ein lakonischer, unverstellter Tonfall dieses Buch, der weder verklärt noch verurteilt noch überhaupt bewertet, sondern in dem sich eine Haltung des Staunens manifestiert. Und eine der unerschütterlichen Liebe zu den Eltern, trotz allem.

"In meinen Träumen, die jede Nacht ihre Netze auswerfen, tauchen neuerdings meine Eltern als zuverlässiger Beifang auf. Ich träume, dass sie verlorengegangen sind, irgendwo im Chaos der Welt. Sie irren umher und suchen mich verzweifelt. Und träumend quält mich der Gedanke, dass sie nicht zurückfinden können, weil sie die Orientierung verloren haben."

Ein überraschendes und bewegendes Debüt

"Hast du uns endlich gefunden", sagt in einem dieser Träume irgendwann die Mutter. Ja, Edgar Selge hat sie gefunden, er hat sich gefunden, im Schreiben, auf dem Weg der Literatur. Doch dauerhaft festhalten lassen sich weder die Eltern noch das eigene Ich. Was bleibt, sind allein diese 300 Seiten eines literarischen Debüts, das zu den überraschendsten, bewegendsten und besten dieses Jahres gehört.