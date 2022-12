"Wissenschaft. Das Jubel-Hörbuch der Science Busters"

Science Busters: Martin Puntigam, Martin Moder, Florian Freistetter, Helmut Jungwirth, Elisabeth Oberzaucher, Ruth Grützbauch, Günther Paal, Ursula Hollenstein, Peter Weinberger.

Ungekürzte Lesung mit Thomas Loibl

Der Hörverlag, 2022.

Hörbuch Download, 11h 39min Laufzeit.

Der Urknall des Wissenschaftskabaretts

"(Bigbandjazz, Puntigam:) Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Show Science Busters! Ich bin aber nicht allein, sondern neben mir sitzt, frisch gewaschen und rasiert, Professor Heinz Oberhummer, Professor für theoretische Physik an der TU Wien…. Herr Professor, Sie sind ja wirklich ein echter Universitätsprofessor. (O:) Ja, ja… (P:) Darf ich Sie mal anfassen? (O:) Gerne. (P:) Aaah… ein echter Professor. Ganz weich. Aber jetzt zur Physik! (Tusch)"

Wissenschaft zum Anfassen. Aktuelle Argumente aus der ersten Reihe der Forschung, präsentiert mit erfrischender Selbstironie. So hat alles angefangen! Die allererste Show der Science Busters, ausgestrahlt vom ORF 2007. Der Kabarettist Martin Puntigam hatte ein Trio von renommierten Naturwissenschaftlern um sich versammelt, die bereit waren, sich einzulassen auf dieses Experiment…der Urknall des Wissenschaftskabaretts.

Ein Rückblick auf 15 Jahre

Heute, 15 Jahre später, gibt es von den Science Busters: 120 Fernseh-Shows, 800 Radiokolumnen, 50 Live-Programme – und sieben Hörbücher. Eine Erfolgsgeschichte! Das neue Jubel-Hörbuch der Busters zeichnet sie nach und erklärt:

"…wie aus der schärfsten Science Boy Group die Kelly Family der Naturwissenschaften geworden ist. Aus anfangs drei Frontman sind inzwischen neun Frontman AND Frontwomen geworden. Und wenn das so weiter geht, wer weiß, begrüßen wir sie in 15 Jahren im Jubiläumsbuch zu 30 Jahren Science Busters als die Fischerchöre der Naturwissenschaft."

Wissenschaft lustvoll an ein großes Publikum gebracht – bei den Science Busters sieht es so einfach aus. Wie sie das immer wieder hinbekommen, können wir jetzt studieren im neuen Jubel-Hörbuch. Es durchläuft die vergangenen 15 Jahre, im Blick immer wieder DAS zentrale Thema der öffentliche und wissenschaftlichen Diskussion unserer Zeit: den Klimawandel.

Unterstützung für Small Talk

Das Jubelbuch versorgt uns mit den CO2 Werten in der Atmosphäre des jeweiligen Jahres; dann folgt das, was in diesem Jahr in der Wissenschaft geschah; und am Ende, sehr nützlich: die Rubrik "Small Talk Hilfe".

"Wissenschaftliches Fingerfood – falls Sie sich nicht alles gemerkt haben, falls Sie sich nicht alles aus dem Kapitel gemerkt haben, aber abends auf der Cocktail-Party oder dem Empfang ein bisschen schlau und originell wirken wollen. Könnten wir Ihnen nicht verdenken. Wollen wir ja auch immer gerne."

Das Schicksal eines Nagetiers

Der Sprecher der bisherigen Science Buster-Hörbücher war der einzigartige Harry Rowohlt. Sein Nachfolger, der Schauspieler Thomas Loibl, macht seine Sache mehr als ordentlich – aber an Rowohlt kommt er nicht heran. Umso wichtiger die Rubrik "Small Talk Hilfe", denn da hören wir Ausschnitte aus den Live-Shows der Science Buster. Auftritt Florian Freistetter, Astronom; er betreibt den Podcast Das Klima.

"(Puntigam) Was war denn, wenn Sie so zurückschauen, das Traurigste, was Ihnen dabei untergekommen ist?

(Freistetter) Ja, vermutlich, dass solche wie sie, immer noch solche Fragen nach Superlativen stellen und meinen, damit geistreich zu sein!

(P) Nanana, nicht frech werden! Sonst schau ich, dass Sie das Schicksal der Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte teilen!"

Kryptische Drohung. Was ist denn das für ein Nagetier, woher hat es seinen seltsamen Namen… und was bitte ist das Schicksal dieser Ratte?

"P: Bramble-Cay, sagen´s, ist das ein Doppelname nach der Hochzeit der Ratte, oder haben schon ihre Eltern so geheißen?

F (seufzt) Bramble-Cay ist eine Insel, 225 Meter lang, 240 Meter breit; die liegt am nordwestlichen Ende des Great Barrier Reefs.

P Und die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte, die wohnt dort?

F Zumindest hat Sie es bis 2016 getan.

P Und seitdem? F Seitdem hat sie niemand mehr gesehen, und das nicht, weil sie sich so gut verstecken kann.

P Wenn man mit der Verstecken spielt, gewinnt man immer?"

Ganz nah dran! Diese Ratte kann sich nicht verstecken, weil die Klimakrise auf ihrer Insel immer wieder Überschwemmungen verursacht. Das hat bereits einen großen Teil der Pflanzenwelt zerstört – und damit auch das Habitat der Bramble-Cay Mosaik-Schwanzratte.

"P: Und Umschulung auf Unterwasser-Bramble-Cay Mosaik-Schwanzratte war keine Option?

F: Eher nein. Man geht davon aus, dass Bramble-Cay Mosaik-Schwanzratte sich als das erste durch die Klimakrise ausgestorbene Säugetier bezeichnen darf."

Beste Unterhaltung

Hätten Sie´s gewusst? Mit Geschichten über das Schicksal der Bramble-Cay Mosaik-Schwanzratte kann man auf jeder Cocktail-Party punkten, das ist sicher. – Der Humor der Science Busters wirkt oft eigenwillig und, mit Blick auf das Thema Klimakrise, schon mal tiefschwarz. Aus gegebenen Anlass!

Wer sich darauf einlässt, wird bestens unterhalten – und ist gefeit gegen gefährliches Halbwissen. Denn: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Aber nicht mit den Science Busters!