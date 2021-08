Ein Polizeiauto hält nach einem Notruf vor einem abgelegenen Sommerhaus. Verblüfft betrachtet der Polizist die drei Männer, die auf der Steintreppe vor dem Haus sitzen.

"Sie weinen, halten sich im Arm. Sie tragen Anzug und Krawatte. Neben ihnen im Gras steht eine Urne."

Drei Brüder, die nicht um ihre verstorbene Mutter weinen - das möglicherweise auch, doch das spielt im Augenblick keine Rolle -, sondern um sich selbst. Zwei von ihnen haben sich gerade in einem Ausbruch von maßlosem Zorn blutig geprügelt - sie hassen sich schon ihr Leben lang. Oder doch nicht?

"Das Gewicht all dessen, was in diesem Moment passiert, ist groß, doch das meiste ist längst geschehen. Was sich hier auf der Steintreppe abspielt, das Weinen der drei Brüder, die geschwollenen Gesichter und all das Blut, ist nur der letzte Ring auf dem Wasser, der äußerste, der am weitesten vom Einschlagpunkt entfernt ist."

Zurück in die Kindheit

Also hin zum Einschlagpunkt. Seite für Seite blättert der Erzähler zurück, in die Kindheit der drei: Das alte Haus am See, das immer eine zentrale Rolle im Leben der Familie gespielt hat, die langen Feriensommer, der Wald, das Wasser – eine trügerische Idylle. Die Eltern waren Säufer, unberechenbar in ihren Launen.

"Sie saßen immer nebeneinander, Schulter an Schulter, denn beide wollten aufs Wasser sehen. Die weißen Plastikstühle ins hohe Gras gebohrt, ein schiefer kleiner Holztisch, auf dem die fleckigen Biergläser in der Abendsonne glänzten. (...) Im Gras neben sich ein Kühltasche, die den Vodka kalthielt."

Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Eltern

Alltag für die drei Söhne, sie kannten es nicht anders; beschäftigten sich selbst, jeder auf seine Weise: Nils, der Älteste, zog sich von allem zurück, Kopfhörer auf den Ohren, ein Buch vor der Nase. Pierre, der Jüngste, platzend vor Ungeduld, konnte kaum etwas mit sich anfangen und brodelte vor unterdrücktem Zorn. Benjamin, der Mittlere, beobachtete, ausgleichend, wenn auch meistens ohne Erfolg – seinen Blickwinkel übernimmt auch der Erzähler der Geschichte.

Und alle drei konkurrierten auf ihre Art erbittert um die fahrige Aufmerksamkeit der Eltern. Außerdem war da auch noch Molly, die kleine Hündin, Liebling der Mutter, unselbständig und nervös.

"Es schien, als hätte sie Angst vor der Welt, nie wollte sie frei herumlaufen, am liebsten immer getragen werden. (...) Mamas Liebe zu Molly war intensiv, aber periodisch, was Mollys Nervosität nur noch verstärkte."

Ein Unglück führt zu noch mehr Entfremdung

Von den Brüdern kümmerte sich vor allem Benjamin um das kleine Tier. Und er hielt es auch in seinen Armen, als das Unglück geschah: Gelangweilt war er mit ihr zu einem kleinen Trafohäuschen gestromert, Zutritt streng verboten, er spielte dennoch darin rum, bekam einen Stromschlag, der ihn fast umbrachte und Molly tötete.

Von diesem Augenblick an ging es mit der Familie endgültig bergab. Verachtung und Hass zwischen den Eltern, Gewalt und völlige Entfremdung zwischen den Brüdern. Wie armselig und verkommen sie lebten, wurde plötzlich in der Schule klar.

"Benjamin begann zu begreifen, dass nicht nur die Wohnung, sondern auch die Menschen, die darin lebten, schmutzig waren. "

Tristesse und Melancholie

Abstoßend der Tod des Vaters, ein Horror der der Mutter. Endlose Tristesse also, wie oft in skandinavischen Büchern, als lege sich die lange Dunkelheit des Winters wie schwarze Melancholie auf alles Leben, auch das literarische.

Doch die klare, unpathetische und doch geschmeidige Sprache, die genau gezeichneten Figuren ziehen immer stärker hinein in eine Geschichte, die noch einige Überraschungen zu bieten hat. Beim Zurückblättern löst der Autor das Rätsel dieser Familie, das vorher gar kein Rätsel zu sein schien: Zwanzig Jahre nach dem Unglück finden die drei Brüder einen Brief, den die Mutter kurz vor ihrem Tod an sie geschrieben hat:

"Verstreut meine Asche unten am See. Ich möchte nicht, dass Ihr es für mich tut. (...) Ich möchte, dass Ihr es um Euretwillen tut."

Ein vielschichtiges und psychologisch genaues Romandebüt

Nach der langen Fahrt zum See durch die schwedische Wälder, in der Sauna, nach der blutigen Prügelei, tun die Brüder, was sie vorher nie getan haben: sie reden miteinander. Stoßen vor zum Einschlagpunkt, diesem Stein im Wasser, der die ringförmigen, sich in das ganze Leben hinein ausbreitenden Wellen verursachte.

Jahrelange Traumata brechen auf, erst in Gewalt und Hass, dann in Tränen. Und zum Schluss in Verständnis – vielleicht sogar Liebe. Alex Schulman hat mit seinem Romanerstling "Die Überlebenden" einen fulminanten Start hingelegt, vielschichtig, psychologisch genau, formal überzeugend. Mit einem hellen Ende: