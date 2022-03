Dass Margit Schreiner als junges Mädchen das war, was man gerne ein „aufgewecktes Kind“ nennt, das wissen wir, seit sie vor zwei Jahren auf hochkomische Weise von ihrer Kindheit rund um die Einschulung erzählte. In dieser Zeit beginnt in der Regel der Ernst des Lebens, den man genauso mühsam erlernen muss wie das Lesen und Schreiben. Doch danach wird das Aufwachsen nicht unbedingt leichter. Es folgt die Zeit der Pubertät, die nicht nur für geplagte Eltern zum Albtraum werden kann, sondern vor allem für die Heranwachsenden selbst mit allerlei Komplikationen verbunden ist.

"Alles wäre leichter gewesen, wenn man die Sache mit der Pubertät auf den Punkt gebracht hätte. Nur dass der Punkt in dieser Angelegenheit entsetzlich peinlich war. Es gab anscheinend keine Worte dafür, die nicht peinlich gewesen wären. Nicht einmal Meyers Lexikon fand sie. Allein das Wort »Geschlechtsreife« ist ja schon eine Zumutung. Grauslich irgendwie. Das Geschlecht, das reift, stellt man sich schnell einmal wie das Hinterteil eines Pavians vor, das knallrot wird und anschwillt. Oder wie überreife Früchte, die vom Baum fallen und am Boden zermatscht vor sich hin gären. Dazu kommen Ausdrücke wie Fortpflanzungsorgane, noch dazu funktionsfähige, Achsel- und Schamhaare."

Es beginnt eine Zeit nicht nur der Schamhaare, sondern der Scham, der Peinlichkeiten, der mühsamen Versuche, insbesondere mit den körperlichen Veränderungen klarzukommen. Die erste Monatsblutung wird mit jeder Menge Klopapier in der Unterhose bekämpft, die Versuche, endlich mit einem Jungen zu schlafen, wollen einfach nicht von Erfolg gekrönt sein, und der erste Besuch beim Frauenarzt ist überraschenderweise weniger schlimm als erwartet. In Passagen wie diesen erweist sich Margit Schreiner einmal mehr als begnadete Erzählerin, die hochkomisch und zugleich tiefernst von den intimsten Dingen zu berichten weiß. Und wie schon im Vorgängerbuch dominiert die Perspektive der Heranwachsenden, in die sich gelegentlich die Stimme der bald 70 Jahre alt werdenden Autorin mischt. Schreiner autobiografisches Projekt, das erneut die schöne Gattungsbezeichnung "Über das Private" trägt, ist insofern auch immer Reflexion über das Erinnern und über die frühen Prägungen, die das spätere Leben bestimmen.

"Es gibt keine Entwicklung von Punkt A bis Z. Es sind Zufälle, die eine Rolle spielen, Erinnerungen, Träume, alte Wahrsagungen. Lieder spielen eine Rolle, Geschichten, enttäuschte Lieben. Demütigungen und Hoffnungen. Es hätte immer alles auch ganz anders kommen können."

Vom eigenen Ich, vom eigenen Herkommen und Aufwachsen zu erzählen ist literarisch gerade in Mode. Man denke nur an die jüngsten Bücher von Monika Helfer, Edgar Selge oder Julia Franck. Autofiktional nennt man diese Art der Erinnerungsliteratur gerne. Sie vermengt authentisch rekonstruiertes Erleben und Erfindung zu einem besonderen Gemisch, das Margit Schreiner ironisch einmal so charakterisiert hat: "99 Prozent erfunden, 99 Prozent wahr". In Schreiners Gedächtnis sind für die Arbeit an der eigenen Vergangenheit zwei Institutionen zuständig, nämlich der Mythologe und der Archivar.

"Der Mythologe kümmert sich darum, aus den buntgewürfelten Ereignissen meines Lebens einen roten Faden zu weben, der schließlich in meinem jeweiligen Ich mündet. Selbstverständlich webt der Mythologe mein Leben lang an diesem, meinem Ich, lässt manches wieder fallen, um es später durch anderes zu ersetzen beziehungsweise einzuweben. Er ist naturgemäß chaotisch und kümmert sich nicht besonders um die Fakten in meinem Leben."

Für Letztere ist der Archivar zuständig, der nach Aussage der Autorin eher von der schlampigen Art ist; wann genau was geschehen ist in diesen Jahren zwischen dem Übertritt ans Gymnasium und der Matura, wie das Abitur in Österreich so schön heißt – die Erzählerin kann es meist nicht so genau sagen. Aber darum geht es auch nicht. Viel bedauerlicher ist, dass der Archivar literarisch das Heft in die Hand genommen hat. Denn vieles von dem, was den ersten Band so reizvoll gemacht hatte – die sprachliche Lakonie, die genaue Beobachtungsgabe, der schräge Humor –, ist zwar nach wie vor vorhanden, aber eben nur noch abschnittsweise. Mütter. Väter. Männer ist leider ein recht konventionelles Erinnerungsbuch geworden. Reifeprüfung nicht ganz bestanden, könnte man sagen.