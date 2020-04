Peter Schneider - Denken mit dem eigenen Kopf

Ein Regime der Denkverbote

Im Oktober 1989, kurz vor der dem Fall der Mauer, nahm der Schriftsteller Peter Schneider an einer Konferenz des "Center for European Stuedies" an der Harvard University teil. Dort traf er auch Joachim Fest, damals Mit-Herausgeber der FAZ und kam mit ihm ins Gespräch. Schneider fasst Vertrauen und teilte ihm mit, was ihn zwanzig Jahre lang umtrieben hatte, ohne das er darüber öffentlich sprach: sein Erschrecken über die bizarre Entwicklung, die seine früheren linksradikale Peer Group genommen hatte, ihm selbst aber eher durch Zufall als durch eine politisch klare Ablehnung erspart geblieben sei.

"Dass ich miterlebt hatte, wie sich viele Freunde, darunter einiger der besten Köpfe meiner Generation, zehn Jahre lang im Namen eines schwachsinnigen Mao-Kults einem Regime der Denkverbote und Denkzwänge ergeben hatte und am Ende sogar den Massenmörder Pol Pot verteidigten. Ich gestand ihm, dass auch ich in einem Aufsatz für das Modell der chinesischen Kulturrevolution geschwärmt hatte."

Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn

Schneiders hatte sich in seiner Beichte in den Oktobertagen des Jahres 1989 fernab seiner Berliner Heimat stilistisch an eine Sentenz aus einem berühmten Gedicht des Beatnic-Poeten Allen Ginsberg - "Howl" angelehnt: "Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn". Das klang zwar etwas pathetisch, war aber Ausdruck seiner aufgekratzten Stimmung und er das Gefühl hatte, dass sich die Zeiten gerade grundlegend änderten. Kurz zuvor war bereits sein jahrzehntelang gepflegtes politisches Koordinatenkreuz durcheinander geraten. Monika Maron hatte ihm auf einer gemeinsamen Lese-Reise in Kanada typisch westdeutschen Egoismus vorgeworfen, als er sich für eine kategorische Ablehnung der deutschen Wiedervereinigung aussprach.

"Ich kann nicht behaupten, dass ich mir die Einheit wünschte, als ich in Toronto ankam. Aber plötzlich hatte ich nichts mehr dagegen. Festzuhalten bleibt: Hätten die Deutschen auf ihre Intellektuellen gehört, die Wiedervereinigung wäre wohl nie zustande gekommen."

Rund vierzig Beiträge aus den letzten drei Jahrzehnten

Der eher links denkende Publizist, der auch immer wieder mit liberal-konservativen Positionen überrascht, hat rund vierzig Beiträge aus den letzten drei Jahrzehnten neu veröffentlicht mit nachträglich vorgenommen editorischen Anmerkungen. Sie erschienen in deutschsprachigen Medien, vereinzelt auch in der "New York Times". Sie handeln schwerpunktmäßig von Rassismus im wiedervereinigten Deutschland, Schneiders Beziehung zu den Kriegen in Ex-Jugoslawien und seinen Reflexionen über die deutschen-amerikanischen Beziehungen.

Unter die Haut gehen auch heute noch besonders seine Erfahrungsberichte über seine antirassistische Aufklärungsarbeit an Berliner Schulen in den frühen 90er Jahren. Da gibt es Erinnerungen an Auftritte von Halbwüchsigen, die ihrer Muttersprache kaum mächtig, sich auf ihr Deutschtum beriefen und davon sprechen, bei der nächsten Gelegenheit Ausländer zu "klatschen".

Statt ihnen das Mikrofon wegzunehmen, statt die ebenfalls mitzudiskutierenden Polizisten an ihre Aufgabe zu erinnern, überbot sich die versammelte Übermacht der zivilen Gesellschaft in Bekundungen ihres ethnologischen Interesses für die deutschen Wilden. Die Moderatorin bremste die Empörung einiger im Publikum verstreuten Ausländer gegenüber dem mordbereiten Star der Veranstaltung im vertraulichen Du-Ton: Es will dich hier niemand ausgrenzen, Arno!`

Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Aufklärung

Peter Schneider

Neben seiner antirassistischen Aufklärungsarbeit reiste Schneider auf Einladung immer in die USA, wo er an Universitäten politische Vorträge zu aktuelle politischen Themen hielt. Trotz oder vielleicht sogar wegen der amerikanischen Mentalität, Menschen selten offen zu kritisieren und stattdessen oberflächlich höflich zu bleiben, überraschte es ihn, dass amerikanische Intellektuelle ihm deutlich widersprachen, als er die Meinungsfreiheit für Rechtsradikale zur Disposition stellte.

Für Schneider war das eine wichtige Lehre aus dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie.

Wieder eher amerikanisch argumentierte er, als es um die Frage ging, ob zum Schutze der Menschenrechte Kriege geführt werden dürfen. Zwar lehnte er die Rede vom gerechten Krieg ab, wie sie amerikanische Philosophen wie Michael Walzer vertraten. Aber Kriege können legitim und sogar unvermeidbar sein, gab er zu Protokoll.

Davon ist er auch heute überzeugt Vehement sprach er sich für eine militärische Intervention der NATO im Bosnienkrieg aus. Empört attackierte er den in Deutschland vertretenen prinzipiellen Pazifismus. Auf Peter Handkes Parteinahme für das nationalistisch-rassistische Milosevic-Regime reagierte er – zurecht - mit einem spöttisch-sarkatischen Beitrag im „Spiegel“: "Handkes Ritt über die serbischen Dörfer". Allerdings klingt es nicht glaubhaft, dass Schneider rückblickend seinen Artikel als eine Einladung an Handke verstanden wissen wollte, dass der von ihm durchaus als Schriftsteller geschätzte Autor seine Fehlereinschätzung eingestehen sollte.

Das Buch "Denken mit eigenen Kopf. Essays" ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Aufklärung. Peter Schneiders Beiträge machen eines klar: nicht nur Heranwachsende mit Sprachproblemen, sondern auch Intellektuelle können sich politisch verrennen. Und jede noch so radikal-demokratisch auftretende Initiative – das hatte Schneider bereits in der 68er-Bewegung erlebt - übt unheilvollen Gruppendruck aus, der vom selbstständigen Denken abschreckt.