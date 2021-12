Ein dadaistischer Anfang

"King. Anna, Muh=Muh. Nebel schelmenzünftich. Ein erster Dianenschlag. Lerchenprikkel. Gestier von Jungstieren. Anna, moo=moo."

"Zettel’s Traum" beginnt regelrecht dadaistisch, man kapiert zunächst nichts – und wird trotzdem in einen Hörsog hineingezogen. Denn genau so wie der Schriftsteller Arno Schmidt große Lust an der Lautmalerei hatte, legt Ulrich Matthes als Vorleser enorme Spielfreude an den Tag. Er muht nicht nur, er krächzt auch:

"Krah Krah."

Und singt und schnauft.

"Paul ließ eine Art geduldijen Schneuzns hören. (Schneuz- und Schnaufgeräusch.)"

Mit Wörtern malen

Es dauert eine Weile, ehe man sich daran gewöhnt hat, dass in "Zettel’s Traum" nicht die Handlung im Mittelpunkt steht, sondern das Spiel mit dem Klang der Sprache und den Bildern, die man mit Wörtern malen kann.

"Der Rotmund voller Scheidezähne, aber unlächlnd."

Besonderes Interesse hat Arno Schmidt daran, aus den Wörtern einen erotischen Nebensinn herauszukitzeln: Da macht er zum Beispiel aus einem Plisseerock einen:

"Pleas’see=Rock – weit genug für zwei."

Besucht in der Lüneburger Heide

Trotzdem gibt es in "Zettel’s Traum" natürlich doch auch so etwas wie eine Handlung: Der Ich-Erzähler Daniel Pagenstecher ist Schriftsteller, er lebt in der Lüneburger Heide und an einem Sommertag bekommt er Besuch.

Das Übersetzer-Ehepaar Paul und Wilma ist mit der 16-jährigen Tochter Franziska aus dem westfälischen Lünen angereist, um einen Tag in der Natur auszuspannen. Franziska himmelt den wesentlich älteren Schriftsteller beinahe groupiehaft an, was ihm sehr schmeichelt. Und das Ehepaar tauscht Zickigkeiten aus.

"'Wir habm Zeit, individuell zu sein, gelt Fränzi?' Und erneut zu Wilma, die, irgendwie gereizt, Paul just ein’n 'Altn Dämian' hieß. 'Lieb-sein Wilmi. Vielleicht sind Wa, an Unserm einenTag Fee’rij’n, ooch noch grawitätisch!'"

Konzentration ist gefragt

Die Nähe zur gesprochenen Sprache ist charakteristisch für Arno Schmidt, wobei er jedes Nuscheln in seiner eigenwilligen Orthografie lautmalerisch abbildet. Deshalb muss man seine Texte unbedingt laut lesen, sonst kann man manche Wörter überhaupt nicht entschlüsseln, da sie wie unsinnige Aneinanderreihungen von Buchstaben und Satzzeichen wirken.

Doch laut ausgesprochen, hören sich die Texte – zumindest größtenteils – völlig normal an. Somit sind Hörbücher das ideale Medium, um sich Arno Schmidts Werken zu nähern. Dennoch: Sein Hauptwerk "Zettel’s Traum" ist und bleibt starker Tobak, den man beim Zuhören zwar genießen, dem man inhaltlich trotzdem mitunter schwer folgen kann. Denn die Geschichte des Sommerferientags wird in ständigen Abschweifungen erzählt.

Das Zuhören erfordert also Konzentration – zumal es in "Zettel’s Traum" auch um die Schwierigkeit des Erzählens und des Übersetzens sowie um allerlei philosophische und kulturhistorische Fragen geht.

"Es war im Jahre des Herrn 17 Hundert & 92, als Robert Barker aus Edinbourg das erste Panorama der Welt aufbaute. 'Gib mal en Block.' Paul gab. Ich skizzierte. Hmhmhm. Es handelte sich dabei um einen Triumpf der Perspektive und der Illusion."

Ein akustisches Abenteuer

Theoretische Dispute sind bei Arno Schmidt immer in alltägliche, oft sehr witzige Situationen eingebettet und sie werden in Alltagssprache geführt. Doch "Zettel’s Traum" gleicht einem zerfurchten Riesengebirge, in dem man sich leicht verirren kann. Für das Hörbuch hat der Regisseur und Arno Schmidt-Spezialist Bernd Rauschenbach das Original stark gekürzt und klug strukturiert. Aus dieser Best-of-Edition macht Ulrich Matthes ein akustisches Abenteuer.