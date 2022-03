Es gibt Nachrichten, die schockieren uns und wir diskutieren darüber, aber dann vergeht Zeit und allmählich vergessen wir den Tag, den Monat, bald das Jahr, in welchem sich die Nachricht ereignet hat. Denn wirklich betreffen tut sie uns nicht. Ein solches Ereignis stellt der gescheiterte Militärputsch für Ayla dar, die in Deutschland wohnt und die Türkei vor allem aus dem Urlaub kennt. Für ihre Cousine Dilek und deren Freunde aus Istanbul ist das anders:

„In jener Nacht, als sie noch Bosporus-Brücke hieß, standen dort Panzer und viele Menschen und es wurde geschossen. Wir alle wissen, wo wir waren, als wir davon gehört haben.“

Autorin: Die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 ändert alles. Für Dilek, für Tekin, für Hilal, für all jene, die sich während der Gezi-Proteste 2013 politisiert haben, um aufzubegehren – für gleichgeschlechtliche Liebe, für Wohngemeinschaften, für die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Justiz, für ein Bier auf der Straße. Es sind Romanfiguren, also wird man ihre Namen wohl nennen dürfen. Doch nach der Lektüre von Anna Yeliz Schentkes Debütroman ist man sich selbst dessen nicht mehr gewiss. So durchlässig scheint das Netz der Denunziation und Verfolgung.

Der titelgebende Kangal ist ein türkischer Hirtenhund, sehr stark, sehr bissig und es ist Dileks Pseudonym im Netz. Bevor sie nach Deutschland flieht, kritisiert sie als Kangal den, der keinen Namen braucht. Unschwer zu erkennen, um wen es sich handelt: Auf Präsidentenbeleidigung drohen in der Türkei bis zu fünf Jahre Haft.

„Kangal mischt sich ein. Sie kennt keinen Ortswechsel, wohnt im elektronischen Speicher. Was sie schreibt, kann nicht gelöscht werden. Was ich jetzt schreiben möchte, gehört nicht in ihre Welt. Für Kangal bin ich eine Chimäre, halb Schaf, halb Mensch. Sie beschützt mich und meine Freunde, und wir wissen nicht, wer Ayla heute ist.“

Dilek ist Kangal und Kangal ist eine Oppositionelle. Damit ist sie nirgendwo sicher. Auch nicht bei ihrer Familie in Deutschland, die ihre Freunde reaktionär nennen. Denn es gibt da diese App – und die gibt es wirklich…

„Die App der Regierung braucht keine Beweise, sie frisst Namen und Fotos. Sie frisst echte Menschen und scheißt sie der Staatsanwaltschaft vor die Tür.“

Ein kleiner digitaler Überwachungsapparat, mit dessen Hilfe Türken und Türkinnen in aller Welt einander verraten können. Dilek weiß und fürchtet ihn: Eine kleine Notiz und sie darf nie wieder einreisen, oder schlimmer noch: wird festgenommen. Ihre Cousine Ayla kann das nicht glauben. Deren Perspektive auf die politischen Verhältnisse in der Türkei ist eine andere.

„Die Leute, das Wetter, einfach die Mentalität.“

„Mentalität?“

„Ich meine damit, wie die Leute sind. Du musst nicht lange erklären, warum du was machst, es ist einfach selbstverständlich. Und die Menschen sind herzlicher.“

[kurze Pause] Sie kenne viele Menschen in der Türkei, die alles andere als herzlich seien, sagt sie, und sie meint es ernster, als ich erwarte.

Eigentlich weiß Ayla nicht, was sich in der Türkei ereignet. Und das macht es ihr leicht, Dileks Angst als Paranoia abzutun. Dennoch beginnt die Deutsch-Türkin zu hadern: Wenn Dilek wirklich verfolgt wird, kann sie dann integer sein? Wer flieht, ist schuldig. Selbst Dileks Verbündete in der Türkei können sich dieser Logik nicht ganz entziehen.

„Kangal“ wechselt immerzu die Perspektiven, so schnell, dass man selbst nicht mehr weiß, ob nun Ayla richtig liegt oder ihre Cousine oder doch Tekin, der Freund aus Istanbul, der Dileks Flucht für übereilt hält. Wer übertreibt, wer bagatellisiert? Der Tonfall ist nüchtern, die Sätze knapp und schmucklos und gerade dadurch so wirkungsvoll. Anna Yeliz Schentkes Debütroman nimmt die Leserinnen und Leser gefangen: Sie werden Teil des perfiden Systems der grenzenlosen Überwachung, in dem jeder unfreiwillig zum Spitzel oder unschuldig zum Verdächtigen werden kann.